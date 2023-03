Berto Romero tras visitar ‘La Resistencia’: “No sabía que habíais degenerado tanto”

El programa de La Resistencia dirigido por David Broncano siempre nos regala auténticos momentazos y en esta última ocasión no iba a ser menos. Este pasado miércoles 29 de marzo, el plató de este formato de Movistar+ contaba con una sesión doble de invitados, lo que lo hacía aún más interesante. En primer lugar, llegaba Álex Roca, un joven con discapacidad que hace una semana conseguía acabar una maratón y en segundo lugar, Broncano recibía a su amigo Berto Romero, quien no paró de lanzar todo tipo de dardos envenenados a su excompañero.

Tras una entrevista con Álex Roca en el que todos aplaudieron y admiraron su gran esfuerzo, llegaba el turno de Berto Romero, quien llegaba al plató para hablar de sus nuevos proyectos. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa ya que nada más pisar el plató recibió el primer zasca de Broncano: “Ahora vienes tú y ¿qué has hecho tú?”. Con estas palabras bromeaba el presentador y le daba la bienvenida al cómico.

Los preliminares de ellos ya alertaban que lo mejor estaba por venir, ya que las risas y el sarcasmo no faltaron en ningún momento. Tras una declaración de intenciones por parte de Broncano en el que instaba al invitado a defecar en directo, sumado a algún que otro comentario subido de tono de Ricardo Castella y Grison, Berto acabó sentenciando: “No sabía que habíais degenerado tanto (…). Es flipante no hace falta que haga nada, sólo van rebotando gilipolleces de aquí a allá”.

«Es el peor sitio en el que he estado. No sabía que habíais degenerado tanto» 😂



Lluvia de zascas

El humorista, que no sabía si aguantarse la risa o continuar haciendo de las suyas, declaró que era “el peor sitio” en el que había estado “en mucho tiempo”, aclarando que era porque realmente es “lo peor” y no porque estuviese “incómodo”. Algo que no pasó desapercibido para Broncano que le respondía con su ese humor que le caracteriza: “¿No es como postapocalíptico?”. “Es muy difícil seguirte”, la reprendía el invitado a Broncano, al que además le recordaba que cuando fue colaborador de este mismo espacio era mucho “mejor” humorista.

Las pullitas no cesaban en ningún momento, lo que desataba las risas del público y de todos los presentes, hasta que por fin ha llegado el momento de deshacerse en halagos. David Broncano piropeaba a Berto con unas inesperadas palabras. “Yo me atrevería a decir que tu show de comedia es el mejor que se puede ver a día de hoy», le comentaba el presentador haciendo referencia al espectáculo que tiene en Barcelona, Lo nunca visto. “Ha valido la pena toda la humillación para recibir este halago”, respondía Berto zanjando la conversación.