Lana del Rey vuelve a estar prometida casi tres años después de haber roto su anterior compromiso

Lana del Rey tiene ganas de casarse y lo intenta. En 2020 pensábamos que daría el ‘sí, quiero’ cuando anunció su compromiso con el músico Clayton Johnson al que conoció a través de una app de citas. Pero poco después supimos que aquella historia no tendría un final feliz. Parece que la pandemia tuvo consecuencias en su relación y no para bien.

Ahora, la revista Billboard ha anunciado un nuevo compromiso. Parece que va a casarse con otro músico. Muy discreta con su vida privada, poco se ha sabido de su relación con Evan Winiker, gerente de la agencia de talentos Range Media Partners.

Sí se han dejado ver juntos en alguna ocasión, pero no han dado detalles de esta relación que mantienen desde hace unos meses. Parece que no les hace falta más tiempo para decidirse a dar otro paso.

Una fuente de la publicación ha confirmado que están prometidos, algo que muchos sospechaban desde que fue a recoger su premio Women in Music de Billboard el pasado 1 de marzo con un diamante en el dedo. Un anillo que no enseñó a la prensa, pero que tampoco pasó desapercibido.

No se conocen más detalles de este compromiso. Simplemente sabemos que él es tres años mayor que ella, a diferencia de su anterior prometido que era cuatro años más joven.

Unidos por la música

Winiker también es músico. De hecho, tenía una banda, Steel Train en la que también estaba Jack Antonoff, colaborador habitual de Lana y que ha estado presente en la creación de su noveno disco, el que lanzó la semana pasada, Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd.

Hasta ahora, Lana del Rey no ha tenido demasiada suerte en el amor. Estuvo varios años con Nightmare Boy, pero en 2014 rompieron. También hubo un policía influencer, pero esa relación tampoco llegó a consolidarse. Veremos si Winiker es el definitivo.