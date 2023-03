Ellie Goulding anuncia los primeros conciertos de su gira ‘Higher than heaven’

Sin prisa pero sin pausa. Así está trabajando Ellie Goulding en todos los aspectos relacionados con su nuevo proyecto discográfico: Higher than heaven. Después de componer, crear, grabar, mezclar y producir sus nuevas canciones, la intérprete pospuso su disco por motivos ecológicos hasta el próximo 7 de abril y casi sin darse un respiro ha anunciado los primeros conciertos de su próxima gira.

La británica pondrá en marcha su Higher than heaven Tour en Europa en el mes de octubre aunque las entradas para sus shows de podrán comprar desde esta próxima semana tal y como ha confirmado a través de sus redes sociales donde ha realizado el anuncio.

"¡Por fin! 🥴 El tour Higher Than Heaven está pasando Y vamos a visitar aún más lugares. Reserva cualquier formato de Higher Than Heaven en mi tienda oficial antes del lunes 3 de abril a las 5 p. m. BST para obtener acceso a la pre-venta. La pre-venta comienza el martes 4 de abril @ 9 a. m. BST + la venta general comienza el jueves 6 de abril @ 9 am BST" confirmaba la intérprete.

"Como sabes, la gira juega una parte tan crucial de mi trabajo: me encanta conectarme contigo y me da la mayor alegría... Pero también soy muy consciente del daño que hace la gira a nuestro planeta. Me encantan los logros verdes de la gira Brightest Blue pero esta vez seré aún más ambiciosa. No puedo esperar a veros a todos. Te mando mucho amor, Ellie" concluye Ellie Goulding.

Dublín, Glasgow, Newcastle, Manchester, Birmingham, Londres, París, Utrecht, Bruselas, Milán, Colonia y Berlín son las primeras paradas de su gira en Europa. Por el momento, la artista no ha confirmado ninguna fecha en España por lo que nos tocará seguir esperando para disfrutar en directo de las canciones incluidas en Higher than heaven.

El quinto disco de estudio de Ellie Goulding tiene una poderosa combinación del pop con los sonidos electrónicos como demuestran todas las canciones que han servido como tarjeta de presentación al elepé. En los últimos meses hemos escuchado algunas nuevas canciones de la cantante inglesa como Like a saviour, Give it all to me, Easy lover (junto a Big Sean) o Let it die, aunque de momento no se ha confirmado que todos estos temas formarán parte de su nuevo álbum de estudio.

Ellie Goulding lleva trabajando en su nuevo proyecto musical, el quinto álbum de estudio de su carrera, durante más de un año y a lo largo de los últimos meses nos ha ido dejando pequeñas píldoras sobre lo que podríamos esperar y By the end of the night es la última tarjeta de presentación.

Han pasado más de dos años desde que viera la luz Brightest blue, ese doble álbum en el que Ellie Goulding mostraba dos facetas musicales muy distintas: la de sus baladas y la de su sonido más electrónico. Y todo apunta a que en este trabajo transitaremos al amparo del segundo.