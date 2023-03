Ana Mena comparte con LOS40 las emocionantes horas previas al lanzamiento de su esperado disco ‘Bellodrama’

Desde el pasado viernes no paramos de escuchar hablar de Bellodrama, el segundo disco de Ana Mena y el primero en cinco años. Un trabajo que viene a consagrarla como la gran diva del pop que es y que marcará un punto de inflexión en su dilatada carrera.

Conscientes de la importancia de este momento en su vida, no quisimos perdernos su lanzamiento. Ana aceptó compartir con nosotros las horas previas a ese momento tan especial para ella. Horas en las que hubo mucho trabajo, muchos nervios y, sobre todo, mucha emoción. Se ha convertido en la nueva protagonista del serial Cuenta atrás de LOS40 y no podemos más que darle las gracias por habernos abierto las puertas a su mundo más privado con esa cercanía y familiaridad que nos ha cautivado.

“Es que yo me considero una chica muy normal, de verdad. Una chica que ama la música, una chica que se considera muy honesta, muy de impulsos. Muchas veces soy muy cabezota, ambiciosa, un poco desastre, a veces, con muchas cosas, desordenada, pero siempre, me he considerado una chica muy responsable, no con sus obligaciones, sino con sus propósitos. Siempre he sido consciente de que las cosas se consiguen trabajando duro”, nos contaba. Y lo hemos podido comprobar.

Infancia e inicios

Solo tiene 25 años, pero ya podemos hablar de una larga carrera en su caso porque empezó siendo solo una niña. Recorrió Andalucía participando en concursos de canto. Por aquel entonces cantaba copla. Su familia siempre fue su gran apoyo.

Siempre he sido consciente de que las cosas se consiguen trabajando duro, un valor que le han inculcado en su casa. “Mis primeros recuerdos musicales siempre me llevan a mi madre porque ella cantaba flamenco cuando tenía mi edad o incluso más jovencita”, recuerda, “recuerdo decirle ‘mamá, yo quiero cantar’. Y recuerdo que mi madre me decía ‘estás loca, ¿qué vas a cantar?, estás chalada, ¿qué me estás contando?’”.

Pero ya lo dice ella, es cabezota y no cejó en su empeño. “Es una cosa muy curiosa, porque siempre me imaginé cantando pop. Aunque yo empecé cantando flamenco. Yo siempre me imaginaba con un body o con unas botas de tacón y un ventilador, subida en una plataforma con enormes coreografías y con bailarines, siempre me imaginé así de alguna manera”, confiesa y no andaba desencaminada. Y ahí estaban sus padres para alentarla y darle todo su apoyo.

“Mis padres la verdad es que siempre me apoyaron demasiado. Yo ahora lo pienso y digo ‘por Dios, tienen el cielo ganado’ porque mi padre se levantaba a las siete de la mañana para ir a la obra, a trabajar. No dormía en toda la noche. Casi le salía más caro llevarme que lo que luego me daban por cantar, que siempre me lo guardaron en una cuenta corriente y nunca tocaron nada, nunca, nunca nada. Yo tengo los padres más honestos del mundo. Y esa fue parte en gran parte de mi infancia”, admite poniendo en valor a sus padres.

Luego llegaron papales en la mini serie de Marisol o en La piel que habito de Pedro Almodóvar. Tampoco faltaron los concursos musicales como Veo Veo o My Camp Rock. Y siempre la música en primer plano.

“Yo creo que, de lo que me siento más orgullosa es de que nos hemos sabido reinventar y aceptar cualquier situación y ponernos a ella. Ha sido como pasar todas las pantallas de un videojuego”, asegura sobre el camino que ha tenido que recorrer.

Lanzamiento de Bellodrama

Un camino que le ha traído hasta Bellodrama, el disco que lo cambiará todo. El primero llegó en plena eclosión de Operación Triunfo 2017 y quedaba poco hueco para artistas que no hubieran salido del talent. Por eso decidió mirar hacia Europa y se fijó en Italia.

Llegó allí sin apoyos y, poco a poco, fue escalando posiciones hasta llegar al nº1 de ventas. Y ese apoyo en Italia es el que le faltaba en España, pero eso también empezó a cambiar gracias a temas como Música ligera.

“Me gustaría ser un artista, que la gente considerase que es libre y que hace siempre lo que lo que le nace, con esa credibilidad de hacer lo que le nace. Y es lo que hemos proyectado en este Bellodrama”, comparte como deseo.

“Para mí es el disco de mis sueños, es el disco que siempre soñé hacer de verdad, te lo digo de verdad y espero tener la misma sensación con todos los discos que haga a partir de ahora, porque es una sensación de estar segura del trabajo que se ha hecho y eso te da mucha, mucha paz”, añade.

Ahora toca compartirlo y empezó a hacerlo a las 00.00 horas del pasado viernes en una fiesta rodeada de amigos y colaboradores. Vimos cómo se preparaba para ese momento en el que ella iba a ser la auténtica protagonista y vivimos la cuenta atrás de ese lanzamiento que da comienzo a una nueva etapa para ella que ya le ha llevado a vivir su primera firma de discos en seis años.