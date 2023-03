Las inéditas confesiones de Lele Pons y Guaynaa en 'El Hormiguero': "Primera y última vez que hablo de esto"

Por primera vez, Pablo Motos recibió en su programa de El Hormiguero a Lele Pons y Guaynaa, la pareja de moda que recientemente celebró una boda que ha dado mucho que hablar. Además de su historia de amor, de la ceremonia y de quién lo dio todo en Miami, los artistas se abrieron como no lo habían hecho antes y confesaron sus secretos más ocultos.

Aunque la pareja acudió al espacio de Antena 3 para promocionar su álbum juntos, Capitulaciones, el disco fue un tema que apenas tocaron en su visita al plató. Sí reconocieron que estuvieron trabajando en él mientras preparaban su boda, aunque fue la lista de invitados lo que más quebraderos de cabeza les dio y no las canciones.

"¿Cómo os enamorasteis?", quiso saber sin rodeos Pablo Motos. "Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando, pero ella me contesto: 'Muchas gracias'", contó Guaynaa. "Es que yo no quería una relación en ese momento", respondió ella.

Lele Pons habla de su salud mental

En mitad de las charlas y confesiones de los artistas, Motos quiso saber sobre la "situación mental" de su invitada. "Lidias desde que eras pequeña con un TOC, también tienes síndrome de Tourette...".

"Yo creo que todo el mundo tiene algo y es muy importante que hable de esto públicamente porque yo no conozco a nadie que no tenga algo; depresión, ansiedad, bipolaridad...", empezó a contar la artista venezolana.

"Y es muy importante hacer terapia", destacó la cantante."Guaynaa está siempre ahí ayudándome todos los días", añadió Lele Pons mirando embelesada a su reciente marido.

La artista también habló de los tics que suelen darle con más frecuencia en un ojo, aunque puntualizó que pueden surgir en otras partes del cuerpo. "Ahora, cuando vamos a dormir, tengo que apagar las luces tres veces. Lo mío es más mental que físico", reconoció ella.

"Yo hago cosas en tres, porque si no haces las cosas tres veces piensas que algo malo te va a pasar", explicó. Asimismo, recordó que cuando era pequeña, por ejemplo, tiraba el lápiz tres veces. "Es algo que gracias a mis padres estoy mejor y ahora, gracias a mis esposo, estoy mucho mejor", comentó la cantante.

La lucha de Guaynaa contra sus adicciones

Pero Lele Pons, sobrina del cantante Chayanne, no es la única que se desahogó con sus confesiones. Guaynaa también se abrió en El Hormiguero con su revelación: "Quiero que sea la primera y la última vez que voy a hablar esto".

"Nunca antes lo había dicho", insistió el puertorriqueño. "Yo tuve una adicción a las drogas por la que fui internado y me rehabilité [...] Me di cuenta de que igual la perdía a ella si seguía en ese punto", señaló en referencia a su mujer.

Fue gracias a la cantante, a sus padres y a su propia fuerza de voluntad logró rehabilitarse. "Y hoy estoy gozando de mi vida nueva", reflexionó Guaynaa despertando el aplauso del público.

Ante la pregunta del presentador de El Hormiguero sobre qué es más duro de batallar, si el alcohol o las drogas, a lo que él respondió: "Te sorprendería si te dijera que a rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte por la dependencia física que tiene tu cuerpo".