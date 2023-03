Hugh Grant se confiesa: esta es la película que desearía no haber hecho

No todo son éxitos y sonrisas en la carrera de Hugh Grant. Todos tenemos alguna que otra mancha en el currículum e incluso hasta el icónico actor de éxitos del cine internacional como Love Actually, El Diario de Bridget Jones, Cuatro Bodas y un Funeral y The Gentlemen ha reconocido que, entre los múltiples títulos que se encuentran en su filmografía, hay alguno que otro que desearía eliminar.

En concreto, Grant ha confesado en una entrevista concedida a James Corden en el programa estadounidense The Late Late Show en la que, o respondía a una pregunta incómoda o debía comerse un pastel de gusanos y mayonesa, que si tuviese que escoger una película como la peor que ha hecho y eliminarla de su currículum, esa sería Amor en el bosque, una película hecha para televisión en la que trabajó durante 1987 junto a Emma Samms y Michael York.

"Yo era un bandolero, estaba destinado a ser sexy, de bajo presupuesto, mala peluca, mal sombrero... Me parezco al diputado Dawg", sostuvo Grant ante el público del late night para después reconocer que, en este trabajo, cuando estaba tenso su voz "subía dos octavas". "Era muy pobre", recalcó el actor sobre la película romántica ambientada en la Inglaterra del siglo XVII.

Además, Grant quiso explicar que, aunque este es el único título que se atreve a dar públicamente, hay otros proyectos que se arrepiente de haber aceptado. Sin embargo, no quiere hacer públicos sus nombres para no desprestigiar el trabajo de sus compañeros en estos filmes. "Como alguien que trabaja en la industria, una cosa es decir que yo estuve mal, pero no puedo derribar al resto de los maravillosos colegas que trabajaron conmigo en cualquier película diciendo que fue mala. Así que ese es mi dilema", aseguró.

Dragones y mazmorras, un proyecto nuevo del que no se arrepiente

Hugh Grant en 'Dragones y mazmorras'. / Cedida

De lo que no se arrepiente Grant, al menos por el momento, es de haber formado parte del elenco de Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones, un filme basado en el popular juego de rol homónimo que llega a los cines españoles este 31 de marzo en el que el actor interpreta a un ladrón llamado Forge Fletcher que acaba convirtiéndose en el Lord de Neverwinter.

El actor de Sentido y sensibilidad ha decidido desmarcarse de sus papeles románticos y apostar por un nuevo formato mucho más arriesgado en el que, según sus propias palabras, se siente cómodo interpretando a un "guion que trata sobre perdedores". "Me encanta ese gusto por los perdedores... Quizá es una predilección inglesa. Nos encantan los perdedores", llegó a sostener en una entrevista con la revista Collider.