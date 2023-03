6 canciones dance que deberías disfrutar esta semana: David Guetta, Martin Garrix, Alesso, Kygo...

Con todo el fin de semana por delante, ha llegado el momento de echar un vistazo a algunas de las grandes novedades que la industria de la música electrónica nos ha dado en los últimos días. En una semana en la que el Ultra Music Festival de Miami ha sido el gran protagonista del sector, los grandes djs de todo el planeta nos han presentado nuevas canciones que marcarán nuestra semana.

Parisi, Steve Angello, Sebastián Ingrosso, Purple Disco Machine, Kungs, Martin Garrix, Alesso, Armin Van Buuren, Punctual, Kygo... van a poner ritmo al final del mes de marzo y a los primeros días de abril. Estas son las 6 canciones que deberías disfrutar durante toda la semana

Kygo - Say Say Say (ft. Paul McCartney y Michael Jackson)

No es la primera vez que el dj noruego se enfrenta a la adaptación de un hit del pop para adaptarlo a la electrónica. Sin embargo Kygo esta vez se ha propuesto remezclar uno de los mayores clásicos de la historia de la música: Say say say de Paul McCartney y Michael Jackson. Son 3 minutos absolutamente trepidantes y llenos de ritmo que le dan una nueva vida a este hit y lo acerca a las nuevas generaciones

Parisi, Steve Angello, Sebastian Ingrosso - U Ok?

Parisi, Steve Angello y Sebastian Ingrosso han vuelto a unir sus fuerzas y sus talentos para dar vida a U OK? una canción que va a dar mucho que hablar en las pistas de baile de todo el mundo en los próximos meses. La canción pudo escucharse en la sesión del UMF de Swedish House Mafia e incluye un sample del tema Geht's noch del dj alemán Roman Flügel

Purple Disco Machine y Kungs - Substitution

La unión de Purple Disco Machine y Kungs exhiben una unión musical perfecta de influencias italo-disco para garantizar la excelencia en la pista de baile y un lirismo que te llegará al corazón. Substitution arranca con encantadores acordes de piano y una línea de bajo funk. El calor de la música disco se funde sin esfuerzo con los ganchos soul-pop que te harán perderte en la lujuria de las letras.

Martin Garrix, Alesso y Shaun Farrugia - Look inside our hearts

La canción llevaba un tiempo siendo anunciada en los principales foros de la música electrónica pero por fin hemos podido disfrutarla en la sesión que el neerlandés ha ofrecido en el UMF 2023. Martin Garrix y Alesso presentaron Look inside our hearts, uno de esos himnos de la música electrónica en la voz de Shaun Farrugia. Lo puedes encontrar a partir del minuto 40 de su sesión.

Armin Van Buuren ft. Punctual y Alika - On an on

El nuevo proyecto discográfico de Armin Van Buuren ya está a la venta. Feel again por fin ha visto la luz recopilando hasta 34 canciones que el dj ha ido creando y produciendo en los últimos tiempos. El lanzamiento de su triple disco viene precedido de la última tarjeta de presentación: On and on junto a Punctual y Alika. ¡Vaya temazo!

David Guetta, Anne Marie y Coi Leray - Baby Don't Hurt Me

Tuvimos que esperar casi hasta el final de su pinchada en el Ultra Music Festival 2023 (minuto 51) pero por fin David Guetta estrenó su nueva colaboración junto a Anne Marie y Coi Leray. Si su hit con Bebe Rexha ha conquistado todo el planeta, mucho ojo a esta canción con Anne Marie y Coi Leray porque vuelve a tirar de clásico de la música electrónica: What is love de Haddaway.