Aitana explica a Ibai el significado de Los Ángeles: “Mucha gente hablaba de infidelidad, no infidelidad...”

Ha sido el gran tema de conversación a nivel musical desde su estreno. Miles de fans de Aitana en diferentes rincones del mundo siguen analizando cada detalle de la letra de Los Ángeles, cada fotograma del videoclip de su nueva canción buscando pistas sobre su significado. Y menos de 24 horas después la propia Aitana ha tenido que empezar a contestar a estas dudas. Lo ha hecho durante una conversación con Ibai Llanos en sus canales de vídeo.

El streamer y twitcher le ha preguntado a la intérprete catalana si en la letra de la canción hay alguna indirecta y cuál había sido la inspiración para la canción. Ha sido en ese momento cuando la cantante se ha reído y ha dado paso al vídeo de su nuevo tema retomando después la pregunta pero desde otra perspectiva.

"Los temas nuevos son un poco más no rebelde porque hay de todo. Pero sí son un poco más de personas de mi edad. Este tema habla de lo que hablábamos un poco antes de lo de los paparazzi, la gente y todo lo de alrededor" ha empezado explicando Aitana.

"Es una canción para hablar de lo que juzga la gente por lo que puede ver en una revista o lo que puede ver en Twitter. Literalmente es que no sabéis la historia de nada. No sabéis lo que hay detrás de la vida de cada persona. Tú puedes estar viendo fotos y cosas y luego sí, habrá cosas que pueden ser, habrá otras cosas que no pueden ser. Es una canción de 'mira, a mí no me importa, yo tengo 23 años, voy a hacer lo que me apetezca hacer en el momento siendo coherente', mucha gente hablaba de infidelidad, no infidelidad... No, obviamente yo no estoy a favor de ese tipo de cosas pero quitando todo eso que todo el mundo haga lo que quiera. Que estén tranquilos, nadie sabe la historia que hay detrás de nada por mucho que nos pensemos que sí, como lo de Shakira y Piqué en realidad. Salen cosas pero no lo sabemos" confesaba la cantante.

"Es una critica al qué dirán, mientras yo no haga daño a nadie qué más da. Daré explicaciones cuando yo quiera. A veces hay procesos en la vida de las personas que ni tú mismo sabes qué decir, porque no sabes en qué momento estás. No se en qué proceso estoy, no sé cómo estoy ¿cómo te voy a dar declaraciones de algo? Estoy tranquila y dejándome llevar, a mi no me gusta dar explicaciones de eso" concluía la intérprete.

La charla con Ibai Llanos se ha prolongado durante casi una hora en la que ha avanzado que en abril su alpha house se mudará a México y que su álbum de estudio alpha refleja su situación actual y verá la luz en 2023.

Los dos grandes momentos que la gente está analizando con mayor detalle de la letra de Los Ángeles hacen mención a lo furtivo de una relación que acaba de empezar: "yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas me comías..." canta Aitana al comienzo de la canción.

Por si no quedaba claro que la relación se está llevando (o se estaba llevando) en secreto, la intérprete catalana vuelve a cantar un poco más adelante "no importa que sea a escondidas, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía".