‘Los Ángeles’ de Aitana: Las frases de la letra que han enloquecido a su fandom por su posible significado

El amor sigue siendo el gran motor que mueve el mundo. Y la música. Ese es el eje central de Los Ángeles, la nueva canción de Aitana que acaba de estrenar la era alpha de su carrera. Una canción arrebatadoramente pasional con una letra muy directa y que ya ha despertado cientos (por no decir miles) de comentarios sobre su posible doble sentido o significado.

Porque es inevitable escuchar este tema y no pensar en a quién puede estar dirigida. Después del bombardeo de la prensa del corazón sobre su supuesta nueva relación sentimental, pocxs han sido lxs que no han pensado en que este hit electrónico pueda tener una inspiración muy personal.

Los dos grandes momentos que la gente está analizando con mayor detalle de la letra de Los Ángeles hacen mención a lo furtivo de una relación que acaba de empezar: "yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas me comías..." canta Aitana al comienzo de la canción.

Por si no quedaba claro que la relación se está llevando (o se estaba llevando) en secreto, la intérprete catalana vuelve a cantar un poco más adelante "no importa que sea a escondidas, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía".

Tampoco ha pasado desapercibida una parte de la letra de Los Ángeles bastante subida de tono y que ha despertado la imaginación calenturienta de más de unx: "Yo quiero otra noche de esas que contigo fueron mágicas, de esas que hay un vídeo sin publicar".

Esta es la letra de Los Ángeles de Aitana:

Mientras no sabían

yo te besaba a escondidas

eso nadie te lo hacía

me buscabas me comías

Pero fue culpa de Adán

cuando Eva se perdía

y otra manzana mordía

nuestros labios se miran

y estas ganas no se van

cuánto más me comes más me gusta

no me importa qué dirán

si a ti no te asusta, no me asusta

yo quiero otra noche

yo quiero otra noche

yo quiero otra noche

de esas que contigo fueron mágicas

de esas que hay un vídeo sin publicar

porque esta relación fue tan física

porque tú y yo siempre fuimos química

no importa que sea a escondidas

se vive solo una vida

porque aunque no estemos juntos

la gente ya lo sabía

silencio en la biblioteca

los ángeles también pecan

me miras y no hay que decir más

que cuando se encuentra a esa persona

que cuando te toca te obsesionas

si nos alejamos no funciona

déjame tenerte una vez más

que estas ganas no se van

cuanto más me comes más me gusta

no me importa qué dirán

si a ti no te asusta, no me asusta

yo quiero otra noche

yo quiero otra noche

y estas ganas no se van

no me importa qué dirán

yo quiero otra noche

otra otra noche más

yo quiero otra noche

otra otra noche más