Cuando Kim Petras y Villano Antillano abrieron la industria musical a las mujeres trans a golpe de pop y trap

Cada 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans, una fecha para reivindicar la existencia de este colectivo y luchar contra la discriminación que sufre a diario en todo el mundo, porque, como bien dice la periodista y escritora Valeria Vegas: "De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina".

Por ello, desde LOS40 queremos destacar el trabajo y, en última instancia, el éxito de dos artistas dentro del ámbito que nos atañe: la música. Dos referentes que llevan su identidad de género por bandera y que han conseguido ser reconocidas a un lado y otro del océano Atlántico, tanto en inglés como en español. Ellas son Kim Petras y Villano Antillano, las artistas que han roto el techo de las mujeres trans a golpe de pop y trap, respectivamente.

Cada una presenta dos realidades muy distintas entre sí: la primera porque rápidamente fue aceptada y apoyada por su familia tal como es; la segunda, porque ha tenido que convertirse, a la fuerza, en símbolo de resistencia en su propio país, su casa. Sin embargo, comparten un mismo objetivo: ser espejo de las futuras generaciones.



El primer Grammy

La historia de Kim Petras parece sencilla de contar. Nació en Colonia, Alemania, un 27 de agosto de 1992. Desde muy pequeña sintió disforia de género, tanto es así, que sus padres siempre la consideraron como una niña, y la apoyaron en su transición. A los 16, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo, una intervención cuya "Me preguntaron si ahora me siento mujer, pero la verdad es que siempre me he sentido una mujer; simplemente acabé en el cuerpo equivocado".

Su entorno artístico —madre coreógrafa, hermana cantante y padre arquitecto—, llevaron a Petras a perseguir su sueño de ser cantante. Desde I Don't Want It at All a brrr (su primer y último sencillo), ha publicado dos álbumes, dos EPs y varias colaboraciones, entre ellas, Unholy, la canción con la que ha roto una de las barreras para la comunidad trans.

Sam Smith, Kim Petras - Unholy

Gracias a Unholy, Kim Petras y Sam Smith se alzaron el pasado 6 de febrero con el premio Grammy a Mejor Canción Pop de Dúo o Grupo durante la ceremonia de entrega. De este modo, la artista se convirtió en la primera mujer trans en conseguir un gramófono dorado.

Durante su discurso de agradecimiento, la alemana quiso aprovechar para dedicar unas palabras a "las increíbles leyendas transgénero" que existieron antes de ella, como Sophie, otra mujer trans inspiradora, innovadora y pionera de un género musical tan experimental como el hyperpop. "A quienes rompieron las puertas para que yo pueda estar aquí esta noche: Sophie, especialmente, mi amiga que murió hace dos años y quien me aseguró que esto pasaría y siempre confió en mi. Gracias por la inspiración, Sophie. Te adoro y tu inspiración siempre estará en mi música", continuó la artista.

Un reconocimiento global

Y de Alemania, cruzamos el charco hasta Puerto Rico para centrarnos en Villano Antillano y todo lo que abarca su persona. Nació el 27 de marzo de 1995 y, para ella, la creación de su proyecto artístico ha puesto una vía de escape y un símbolo de resiliencia, alrededor del planeta y no solo en su tierra natal. "Puerto Rico es casa. Malvivo, sobrevivo, lucho, resisto. Puerto Rico es resistencia desde que tengo uso de razón", nos contó en su visita a nuestros estudios en octubre de 2022.

Ptazeta, Villano Antillano - Mujerón (Official Video)

A través de su música y el trap, la Villana ha encontrado un refugio y un altavoz con el que remover conciencias e incomodar a la cis-heteronormatividad blanca predominante en la sociedad.

Y, gracias a su irreverencia y el apoyo de otras figuras como Bad Bunny y Bizarrap, la boricua hiz historia como la primera mujer trans en hacerse con el #1 Global en plataformas digitales, como Spotify, con su Bzrp Music Sessions #52 en julio de 2022.