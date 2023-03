Samuraï nos pone en una situación límite con el lanzamiento de 'Pared y espada'

Ha pasado algo más de un mes desde que Samuraï nos presentase Tiro al aire, el primer adelanto de su EP Artillería, donde nos atravesaba el corazón con una bala para hablarnos de una relación no superada. La medianoche de este 31 de marzo, sin embargo, la cantante madrileña mueve ficha en su tablero de ajedrez para lanzar Pared y espada, una nueva canción en la que se ha inclinado por una producción mucho más roquera.

Esta transición entre las dos canciones de este nuevo proyecto se refleja en la bala que atraviesa de lado a lado la pantalla del lyric video con el título de la canción: hemos dejado atrás la melancolía y la nostalgia por una relación de la que todavía nos acordamos y que no llegó a buen puerto para hablar de una situación muy distinta.

"Tengo las botas colgadas de un cable de alta tensión. Es una simple jugada para llamar tu atención. Tus ultimas palabras fueron a contrarreloj, siento que se tropezaban haciendo esta maldita canción" canta la artista en los primeros versos de la canción para hablarnos de una situación límite (el propio título de la canción hace referencia al refrán de estar "entre la espada y la pared"), una situación en la que ella misma se colocó y que parece haberla llevado a vivir una relación muy tóxica, un lugar en el que, de todas formas, se siente cómoda: "A mí me va lo de sufrir [...] Me siento tan bien en aquel lugar, en ese rincón que me guardas entre el suelo y la pared, entre pared y espalda. Me gusta cuidarte en el huracán y así destrozarte con calma".

Una canción entre el masoquismo y la rabia que, como decimos, viene acompañada de un sonido muy diferente al que pudimos escuchar en Tiro al aire. Sin terminar de abandonar el pop más alternativo que la caracteriza, Samuraï tira de guitarras eléctricas y baterías para construir un sonido mucho más duro y agresivo con el que se acerca al rock. En su creación, además, han participado los productores 3KMKZ, Oliver García Cerón, José Héctor Portilla Rodríguez y Héctor Rubén Mena Escudero.

Samuraï sigue construyendo este nuevo universo con armas de doble filo y canciones que han conseguido sorprendernos. Su talento es indiscutible y la industria nacional este 2023 sigue llevando su nombre y apellidos.