Samuraï saca toda su artillería con 'Tiro al aire', su nuevo single

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo Samuraï ha ido poco a poco difuminando las barreras de los círculos del pop alternativo en los que se movía para adentrase en el mainstream. Los millones de reproducciones en sus canciones, su colaboración con algunos de los productores que suenan con más fuerza dentro de la Nueva Ola del pop urbano (Pablo Rouss y D3llano entre ellos) o su nominación a Artista Revelación en LOS40 Music Awards 2022 son una prueba de ello.

Ahora, Samuraï ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto, Artillería, con el lanzamiento de Tiro al Aire, la primera canción de un total de seis que forman parte de este EP que llegará en algún punto del año, aunque aún no hay fecha de lanzamiento anunciada.

"Nunca he tenido tantas ganas de anunciar algo. Me moría de impaciencia. El curro, el amor, la rabia, la paz que llevan estas seis canciones no tienen sentido. Nos vemos pronto con el primer adelanto". Dicho y hecho, Tiro al aire ya está en nuestras manos de nuevo con la compañía de D3llano como productor, un tándem perfecto que ya ha trabajado con ella en canciones como De Charco en Charco (una colaboración que realizó junto a Belén Aguilera) o Entre Tejados, aunque la colaboración entre este dúo alcanza la decena de temas.

"Soy un peón perdido, me he salido del tablero a explorar y me he quedado a cuadros, al ver que no hay partida que ganar" canta la madrileña en sus primeros versos. Una canción que dedica a una relación pasada que tuvo que acabar, de la que recuerda tanto los buenos como los malos momentos desde la distancia. Una relación importante que la marcó pero que tuvo que dejar de vivir en primera persona. El paso del tiempo le ha permitido colocarse en un lugar en el que reconoce que le sigue queriendo, aún manteniéndose cómoda en una posición de soledad.

"Porque yo siempre voy a querer un último adiós y en cada canción que bailábamos juntos seguiremos vivos y en cada rincón y en cada verso que te escribo": la paz, la tranquilidad y la inmortalidad de una relación pasada que sigue viva en el recuerdo y las canciones son protagonistas de este tema en el que las guitarras y la batería suenan con fuerza. Un canción de amor que se clava en nuestra mente y que vuelven a ser prueba de por qué Samuraï es una de las voces más prometedoras de nuestro país. ¿Ya la has escuchado?