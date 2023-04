Jadel hace hace pleno con su imitación de Guns N´Roses en 'Tu cara me suena 10'

La nueva temporada de Tu cara me suena arrancaba el pasado viernes 24 de marzo y lo hacía por todo lo alto. Aunque bien es cierto que subo un momento que destacó sobre el resto y que desató un verdadero furor fue el de Andrea Guasch al imitar a la mismísima Chanel Terrero con su SloMo. En esta segunda entrega de la décima temporada, emitida este pasado viernes 31 de marzo, vivimos algo insólito, ya que se registró el récord máximo de puntos tanto por los miembros del jurado como por parte del público entre dos concursantes. Es cierto que la primera en conseguirlo fue Andrea Guasch, pero ahora ha sido el mismísimo Jadel, quien ha conseguido meterse a todos en el bolsillo.

El canario versionó Welcome to the jungle de los Guns N' Roses y la verdad es que lo bordó. Antes de llegar al transformador, Jadel charlaba con Manel Fuentes y la explicaba que una vez más el pulsador le hizo mimetizarse con un registro más agudo que el suyo, ya que la semana pasada se metió en la piel de la gran Nathy Peluso.

Tras esta animosa charla entre concursante y presentador, llegaba el momento de ponerse manos a la obra y la realidad fue que Jadel ejecutó su show a la perfección, dejando a todos boquiabiertos con su particular versión de una de las canciones más populares de la banda estadounidense.

Algo que se hnotó a la hora de puntuar la actuación, ya que todos los miembros del jurado le otorgaron la máxima puntuación. Todavía había más, ya que Jadel también consiguió los 12 puntos del público, proclamándose, así como el ganador de esta segunda gala de Tu cara me suena 10.

Lolita Flores recuerda a Pau Donés

Otro de los momentos más electrizantes de la noche llegó de la mano de Alfred García, quien interpretó La flaca de Jarabe de Palo, provocando una oleada de nostalgia en todos los allí presentes. Aunque el momento más sorprendente vino después cuando Lolita Flores contaba una anécdota con el mismísimo Pau Donés.

Al parecer y según contó la hija de Lola Flores, el artista la llamó para participar en el disco de Para Antonio Flores: cosas tuyas, un álbum dedicado en exclusiva a su hermano. Lolita explicó que obviamente participó y que de alguna manera siempre estará muy presente en “los corazones” de todos los miembros de su familia.