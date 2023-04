Gerard Piqué pone de vuelta y media a Shakira y se arrepiente: "Creo que me he pasado"

Si algo tenemos claro es que Gerard Piqué habla poco, pero cuando lo hace sube el pan. El exfutbolista ha vuelto a pronunciarse sobre toda la polémica que lo ha envuelto durante los últimos meses relacionado con Shakira y no lo ha hecho de cualquier forma.

Te Felicito, Monotonía, la BZRP Music Sessions, Vol. 53. y TQG: la verdad es que no se puede decir ni más alto ni más claro. La colombiana ha encontrado en la música el refugio, la forma de desahogarse después de pasar por una infidelidad y no tenemos dudas de que se ha quedado a gusto con todas las pullitas que le ha tirado a su ex y que le han revotado a su exsuegra y a Clara Chía, la actual pareja de Piqué.

Sin embargo, en un directo con Gerard Romero, presidente de Jijantes FC, el empresario de la Kings League ha querido dar su opinión sobre todas esas canciones que escondían mensajes ocultos y sobre el daño que pueden hacer en la salud mental de las personas a las que van dirigidas. Serio, tajante y quizás enfadado por la marcha de la colombiana a Miami.

¿Qué tiene que decir sobre todas las indirectas de Shakira?

"Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco", comenzaba hablando sobre las críticas. "Hay que relativizar las cosas y darle importancia a lo que de verdad importa. Me da igual lo que opine la gente. No debes preocuparte por lo que la sociedad opine sobre ti", recalcaba.

Respecto a su relación, prefería callarse porque "es un tema personal", pero tampoco ha hecho falta mucho para dar su visión sobre todo lo que ha hecho Shakira: "El tema de tirar beef, que es la moda, el zasca. Pero no pensamos en las consecuencias a la persona que se lo tiran. Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona", decía sobre todas las tiraeras que le ha hecho tanto a él como a su novia.

Sobre las indirectas que ha recibido en formato de canción, ha querido lanzar una pregunta sin respuesta: "¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide?", decía subrayando que está "decepcionado con lo que es la sociedad en sí" porque le han atacado muy duro todos los fans de la colombiana, "barbaridades", aseguraba.

Sobre la lluvia de mensajes que ha recibido en los últimos meses, el culé también ha querido decir algo: "Mi expareja es latinoamericana. Tú no sabes lo que he tenido que recibir por redes sociales de gente que es fan de ella", recalcaba.

Por último, Piqué ha querido destacar el buen momento en el que se encuentra: "Intento pasar el máximo tiempo con la gente de mi entorno, que me quiere. Y a partir de ahí que cada uno intente hacer lo mejor para sí mismo y para los suyos". Sin embargo, después de soltar tanto, ha acabado lamentádose: "Creo que me he pasado".