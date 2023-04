De Aitana a C. Tangana: ¿qué pasó con estos cuatro discos que nunca vieron la luz?

¿A dónde van todos aquellos álbumes que nunca salieron a la luz? ¿Dónde están esas canciones que se grabaron y, por cosas del destino, nunca llegaron a salir? ¿Y esas letras que se compusieron, pero no llegaron a grabarse? Los artistas están continuamente componiendo canciones, descargando sus sentimientos en melodías y compartiéndolas con sus fans. Pero a veces, por diversas circunstancias, discos terminados o en un proceso creativo avanzado terminan siendo totalmente descartados. ¡Una pena! Sobre todo, ¡porque nos quedamos con muchas ganas de escucharlos!

En LOS40, que nos gusta mucho tirar de hemeroteca, hemos recordado aquellos álbumes que nunca salieron a la luz. Ya sea porque los artistas no se sentían representados a la hora de presentar el proyecto o porque el material fue destruido por razones externas, estos cuatro álbumes nunca fueron escuchados por los fans.

Aitana y su álbum urbano

Aitana lleva hablándonos de su tercer álbum de estudio desde 2020. La estrella española comenzó a componer el disco incluso antes de que saliese 11 Razones. De hecho, en una entrevista con Tony Aguilar para el Global Show, Aitana adelantó algunos detalles sonbre cómo iba a sonar. Y parece ser que en ese momento no estaba el sonido house en sus planes:

“El nuevo disco va a ir en esa línea: más urbano y más electrónico, pero siempre dentro del pop que es lo que a mí me gusta y lo que sé hacer”.

Además, la cantante continuó explicando por dónde iban a ir los tiros: “El disco que estamos preparando deja atrás ese sonido de los dos mil y se enfoca un poco más en el ritmo reguetonero”.

Aitana explicaba también que estaba buscando colaboraciones y que Berlín era el primer single de esta nueva era musical. Finalmente, como hemos sabido, este álbum se ha quedado fuera. Aitana ha apostado por un sonido y un concepto totalmente distinto para Alpha, más enfocado en el house, tal y como ha asegurado. Eso sí, no ha descartado rescatar alguna canción de las que iban a componer aquel disco.

“Sentía que no tenían una línea y por cosas que pasan en las vidas de las personas, cuando viajé a Los Ángeles, el pasado mes de enero, escribí un disco totalmente nuevo”, terminó diciendo la cantante en su cuenta de Instagram. De este modo, los fans de Aitana se quedaron con las ganas de escuchar este trabajo.

Amaia: ¿un álbum con Raül Refree?

Cuando Amaia salió de Operación Triunfo era una de las personas más famosas de España. La artista emocionó a todo un país gracias a su carismática voz y su forma de pisar el escenario. Emocionaba con cada una de las notas que interpretaba.

De este modo, todo el mundo estaba expectante con el primer trabajo de la pamplonica. Pasó 2018 y 2019 y la cantante no sacaba disco. Solo un adelanto de lo que iba a ser su proyecto: Un nuevo lugar, producido por Raül Refree (el mismo que estuvo detrás del sonido de Los Ángeles de Rosalía).

Este corte, que estaba producido con mucho mimo, iba a formar parte de un LP en el que estaba trabajando con Refree.

“Yo veía a alguien que me recordaba a Randy Newman. Lo focalicé a algo super clásico con un coro fe góspel. Pensaba en una gran producción grabada en directo, pero no funcionó. Con todo el mecanismo, prefirieron hacer otra cosa”, dijo el productor sobre cómo visualizaba aquel disco.

Finalmente Amaia lanzó Pero no pasa nada a finales de 2019: un álbum pop producido de la mano de Santiago Motorizado.

C. Tangana: ¿qué pasó con el disco de reguetón?

C. Tangana se coronó como uno de los músicos más importantes de España gracias a El Madrileño: un álbum que ya forma parte de la historia musical de nuestro país. En 2021, el cantante lanzó una obra maestra en forma de LP, fusionando varios géneros y llevando los sonidos de nuestro folclore a la música mainstream.

Pero, ¿sabías que tenía un disco totalmente terminado que nunca vio la luz? En 2020, Tangana dio la siguiente declaración a The Associated Press:

“Tenía un disco preparado que seguía más la onda de la música urbana actual, el R&B, el trap, el reggaetón, que digamos que es lo que todo el mundo está haciendo, y la cuarentena me ha servido para tomar un cambio de rumbo y empezar con este proyecto un poco más arriesgado”

Vamos, que fue en la cuarentena cuando decidió dar un giro de 180 grados a lo que tenía preparado. Cabe recordar que durante aquellos meses, Antón lanzó algunas de las canciones que definirían el tumbo de El Madrileño. Hablamos de Nunca estoy y Bien, dos canciones que definían perfectamente el mood de aquellos meses y que no tardaron en viralizarse.

Suponemos que el álbum que tenía preparado Tangana iba a seguir el ritmo de los lanzamientos que había lanzado justo antes de la pandemia. ¿El último? Viene y va junto a Natti Natasha.

Ana Guerra vio la luz antes de saltar

Ana Guerra vio la luz un martes. Lo hizo tras plantarse ante los jefes de su sello y revelarle que no se sentía cómoda con el disco que habían grabado con ella. La canaria no se sentía identificada con aquel álbum con canciones más urbanas. Ana nos lo contó así en una entrevista para LOS40:

“Tenía mucha ansiedad y llegué a la conclusión es que, en la escucha del disco que tenía terminado, tenía que decir que no quería sacarlo. (…) Yo ya no estaba cómoda. Había cambiado. Creo que todo ser humano en su vida gira la moneda y la pone en la otra cara. Yo pude descubrirme porque paré. Y paré porque hubo una pandemia mundial. Ojalá no la hubiese habido, pero no cambio ese aprendizaje por nada. Ha sido el mejor y el peor año de mi vida. Todo lo mal que lo he pasado ha salido”.

Así nació La luz del martes: un álbum con el que Ana se siente completamente identificada y que tantas alegrías le ha dado.