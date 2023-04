Shakira se va a Miami no sin antes dedicarle unas palabras a Barcelona y al público español

Shakira comienza, ahora sí, una nueva etapa. La cantante, tras su ruptura, ha dado un vuelco a su vida y ha encontrado la manera de sobrellevar la decepción que se ha llevado con Gerard Piqué. El gran escollo en esta separación ha sido la custodia de los niños. Pero finalmente llegaron a un acuerdo y los niños se marchan con su madre a empezar una nueva vida en Miami, la tierra que dejó para seguir los pasos del ex futbolista.

Desde que comenzó su relación con Piqué, no dudó en dejarlo todo y venirse con él a España y desde entonces ha estado viviendo en nuestro país, pero ahora que no están juntos, ha decidido recuperar su vida anterior y eso pasa por un cambio de casa.

No sabíamos la fecha exacta y mucho se había especulado sobre cuándo haría la mudanza. Pero ese día ha llegado y ya les hemos visto en el aeropuerto poniendo rumbo a su nuevo hogar.

Un mensaje para los españoles

Antes de irse, la colombiana ha querido dedicar unas palabras a la ciudad que tanto le ha dado en estos años. “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, aseguraba.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”, señalaba.

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, dejaba constancia de lo mucho que ha sufrido con esta ruptura y los últimos meses en los que ha tenido que seguir viviendo frente a la casa de sus suegros.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas! ❤️”, les decía a todos sus seguidores españoles que siguen apoyándola y mandándola sus mejores deseos.

“Eso loba!!!!!! Te amamos, todos estamos contigo hoy y siempre! Mexico te ama!!!!! A ir por la vida que mereces tus hijos y tu!❤️❤️❤️❤️❤️”, le decía Carla Morrison. Y en esa línea han ido la mayoría de los mensajes que ha recibido.