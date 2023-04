Laura Escanes va de boda con Roma y sin Álvaro de Luna: “Conseguís que sigamos creyendo en ese amor soñado”

Veíamos hace nada a Laura Escanes de despedida de soltera y es que su gran amiga, Henar Rodríguez se casaba. Este fin de semana ha llegado el gran día y, una vez más, hemos vuelto a ver reunidas a las amigas influencers.

“Conozco a Henar desde los 13 años y desde el primer momento no me pude imaginar mi vida sin ella. Imagino que como cualquier persona que conozca a Henar. Y te incluyo Pablo. Qué suerte tenemos”, compartía Laura en sus redes sociales junto a varias imágenes del gran día.

“No sé cuántas veces habrá soñado Henar con este momento. Ni cuántas carpetas de ideas y de vestidos ha debido guardar en todo este tiempo. Tampoco me quiero imaginar la de veces que habrá preferido no pensar en este día para no ponerse nerviosa. Pero sí que sé la ilusión y el amor que le pone a todas esas cosas en las que ella cree y confía de verdad”, contaba sobre los preparativos para esta boda.

Una boda que ha estado llena de amor o eso es lo que ha interpretado Laura: “Y este amor es una de esas cosas. Henar siempre ha creído en un amor puro, un amor de verdad, un amor que sea capaz de superar las adversidades como un equipo siempre remando en la misma dirección. Y ese equipo lo ha conseguido con Pablo”.

“Cuando os vemos juntos conseguís que sigamos creyendo en ese amor soñado. Y queremos seguir creyendo durante mucho tiempo… así que tenéis una misión juntos, y ese objetivo en común claro. Os queremos ✨🫶🏼”, terminaba diciendo.

Ausencias y presencias

En las fotos, las hemos visto a todas guapísimas y hemos podido comprobar que Laura compartía el gran día de su amiga con su hija Roma, que iba preciosa, como su madre. El que no aparecía por ningún lado era Álvaro de Luna, pero si echamos un vistazo a sus redes podemos ver que en ese momento estaba poniendo rumbo a Bogotá. Lo que nos hace pensar que compromisos profesionales le han impedido acompañar a su chica en un día tan especial para ella.

Sí había otras amigas como Paula Gonu o Ari Bueno.