Laura Escanes desvela el dinero que puede llegar a ganar con un solo post de Instagram

Laura Escanes ha sido una de las últimas invitadas a Días de Tele, el programa que Julia Otero lidera durante las noches de los miércoles en La 1 de TVE y como acostumbra a hacer esta influencer catalana, no se ha mordido la lengua a la hora de abordar ninguno de los temas que la presentadora y sus colaboradores le han planteado, tampoco uno que lleva años despertando el interés de la prensa y de sus seguidores: el dinero.

Julia Otero le ha preguntado a Escanes cuánto puede llegar a ganar por publicar un post de Instagram, una pregunta a la que, por lo general, los creadores de contenido digitales e influencers prefieren no contestar y a la que Laura, ha decidido darle respuesta.

La influencer, que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, casi un millón en Tik Tok y algo más de 149.000 en su canal de Twitch, aseguró que depende de muchos factores como el número de seguidores y el engagement. Pero en su caso, un post patrocinado en su perfil de Instagram puede costarle a una marca alrededor de 5.000 euros.

"La mayoría son sin patrocinador. Son tuyos contando tu vida. Eres tú, digamos, alimentando una red para que piquen las marcas y vengan a contratarte", recalcó Escanes para hacer hincapié en que solo una de las pocas las fotografías y vídeos que sube a sus redes sociales llevan patrocinio.

Laura explicó que otra cosa son las stories. Estos contenidos tan característicos de Instagram solo duran 24 horas en el feed de un creador de contenido, por lo que "son más dinámicos" y permiten un mayor patrocinio. "No están permanentemente en tu perfil, por lo que se reduce. No son 5.000 euros porque no va a durar permanentemente ahí", indicó la influencer sobre el valor de una historia patrocinada.

Laura Escanes y su relación con Risto Mejide

Otro de los temas incómodos a los que Laura no dudó en abordar fue el hecho de cómo su relación con el presentador de televisión Risto Mejide, de quien se divorció el pasado septiembre de 2022, impulsó, en parte, una carrera en las redes sociales en la que ella llevaba años trabajando.

"Para mí el cambio fue muy de repente. Yo tenía redes sociales, tenía 20.000 seguidores, que parecen pocos en comparación a los que ahora tengo, pero a mí en ese momento me iba fenomenal. Y de un día para otro, cuando todo salió a la luz, los dupliqué. Tenía muchísimos comentarios en todas las fotos, muchísimas críticas... Y eso, sin duda, para mí fue el cambio para poder llevarlo bien, para que de repente no se me subiera nada, ni cambiara mi vida.", detalló la catalana ante la mesa de contertulios.

Además, Laura aseguró que, aunque los focos de la prensa le llegaron de repente, ella se adaptó rápido a la nueva situación y supo cómo gestionarlo para adaptarse sin perder lo que considera principal en su vida: la cercanía de los suyos. "Intento surfear las olas que van viniendo", recalcó.