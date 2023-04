Una aspirante a ‘Mastechef’ desvela lo que no vemos en pantalla: “Es una vergüenza”

La undécima temporada de MasterChef ya ha arrancado. El programa más famoso de concina de la televisión española ha comenzado por todo lo alto: duplicando tanto los participantes como el número de emisiones. Y es que esta edición se emite los lunes y los martes. Vamos, que vamos a tener programa para tato.

De este modo, el casting final al que tuvieron que enfrentarse los aspirantes a entrar al programa también fue mucho mayor. De hecho se hizo en el Palacio Real de Madrid y contó con un total de 1000 aspirantes. ¡Una auténtica locura!

Pero no todo es lo que parece. Sobre todo en televisión. No nos olvidemos que se trata de un programa y que muchas cosas están preparadas. De este modo, Cris Ortiz, una de las aspirantes, desveló la verdad sobre el casting de Masterchef. Y sí, ha desmontado algunas cosas del programa.

Así fue el proceso

Cris comienza explicando que citaron a los aspirantes un domingo de diciembre a las nueve de la mañana. Con todo el frío de aquella época. Lo primero que desmonta es que uno de los jueces, Jordi Cruz, no estuvo presente durante gran parte de la población porque había perdodo un vuelo. De este modo, tuvieron que repetir varias tomas con él más tarde.

Además, Cris cuenta que todos aquellos catadores que había para probar los platos y ayudar a los jueces estaban prácticamente de figuración: "Ya os digo yo que es era puro show".

La aspirante recuerda que el equipo del programa iba directamente a aquellas personas que iban a coger. Algo que califica como vergonzoso, ya que tuvieron que esperar muchas horas y pasar bastante frío.

Las cucharas ya estaban decididas

Cuando los jueces dieron las sesenta cucharas que llevaban a los aspirantes al casting final, Cris Ortiz asegura que estaba preparadoo: ". Es una vergüenza. Más personas y yo pudimos ver cómo daban cucharas a gente a la que habían rechazado su plato, incluso a algunos que no se habían presentado ese día al casting".

Pero la cosa no se quedó ahí. En otro vídeo cuenta algunas curiosidades sobre el casting. "Había gente que no probaron su plato y otros que vimos cómo lo escupían después de probarlo y luego le daban la cuchara porque eran personas que hacen show. Solo les importa eso". Además, Cris desvela que aquellas personas que pasan a la siguiente fase le hacen firmar un contrato para que no cuenten nada.