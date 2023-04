Lo último en ‘MasterChef 11’: una expulsada, un repescado y un embarazo por sorpresa

No hay ni un solo día normal en MasterChef 11. Esta nueva edición XL ha venido cargadita de sorpresas desde su estreno hace tan solo unas pocas semanas. Expulsados, repescas, pequeños enfrentamientos...hasta ahí todo normal. Pero, además, una de las aspirantes soltó un bombazo en la última gala: ¡está embarazada!

La semana en el talent culinario de La1 de TVE ya acabó de forma un tanto peculiar con polémica incluida. El domingo, RTVE emitió un programa especial — hubo un cambio de planes en su parrilla debido al partido de la Copa del Rey— rodado en el L'Oceanogràfic de Valencia. Allí, todos los aspirantes lo dieron todo en los fogones para preparar un menú inspirado en el mundo marino que pudiesen probar todos los comensales invitados al imponente acuario.

Sin embargo, la cosa no salió como se esperaba. No solo hubo riñas entre los concursantes de MasterChef 11, sino que también hubo una denuncia en redes sociales por parte de una de las comensales que aseguró haber sufrido una intoxicación por el menú preparado en el programa.

Pero eso no ha sido todo. Aunque ese parecía ser el plato fuerte del programa, no lo ha sido para nada. En el programa emitido en la noche del lunes ha habido tres bombazos: una expulsada, una repesca ¡y un embarazo sorpresa!

El último expulsado de MasterChef 11 y repesca

Los aspirantes de la actual edición recibieron la visita de antiguos delantales negros, Ruth Lorenzo y Olivia. Además, en una de las pruebas realizadas también estuvieron acompañados de dos posibles concursantes que se jugaban su acceso al programa: Dani y David. Fue este último el que se hizo con una plaza en el concurso.

En este desafío, Larraitz lo tuvo especialmente difícil, ya que tenía que replicar uno de los postres de los chefs: brazo de gitano de chocolate con frutos rojos. Debido a la peculiaridad de la receta y a los continuos despistes de la aspirante, su plato fue el peor de la prueba; se le quemó el bizcocho y el relleno no tenía sabor, según las críticas del jurado.

Tuki y Leti, por su parte, también flojearon en esta prueba, pero los jueces decidieron que debía ser la vasca quien abandonara el programa. A pesar de esto, la vasca no podía ocultar su sonrisa de la cara. Por el contrario, Merce y Luca, sus compañeros de aventura, no pudieron contener las lágrimas.

¡Bombazo!: Embarazo en MasterChef

Antes de decir adiós a Larraitz, los chefs expertos quisieron saber el motivo por el que Larratiz había estado más “descentrada”. La respuesta no se la esperaba nadie: "Estoy embarazada y me he enterado aquí. Estoy preocupada y no me centro".

"Llevabas dos pruebas un poco baja de energía. Pero cuando Samantha nos ha dado la noticia, lo hemos entendido todo. Enhorabuena. Te deseo lo mejor”, comentó Pepe Rodríguez. “Ahora tienes motivos más importantes por los que luchar y preocuparte. Ya eres parte de la familia MasterChef”, concluyó el jurado.