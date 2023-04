Ariana Grande anuncia que ha terminado de rodar la primera parte de ‘Wicked’: “Oz me ha cambiado la vida”

¡Buenas noticias para los fans de Ariana Grande! La primera parte de Wicked, el proyecto cinematográfico en el que lleva inmersa desde hace más de un año, ha terminado su rodaje. Ha sido ella misma quien lo ha confirmado en sus redes sociales, compartiendo una preciosa imagen junto a su perrita con un arco iris de fondo.

Ariana Grande da vida a Glinda, la bruja buena de Oz, en esta adaptación del famoso musical de Broadway. Todo un sueño para ella, ya que se trata de una de sus obras favoritas. De este modo, Ariana lleva desde principios de 2022 vinculada a este proyecto. Ya no solo en el rodaje, también preparándose las coreografías de la cinta y las canciones. Ariana tiene prácticamente la agenda parada por esta película, en la que comparte protagonismo con Cinthia Erivo, quien da vida a Elphaba (quien conocimos en El Mago de Oz como la Malvada Bruja del Oeste.

Ariana se ha involucrado al cien por cien en este proyecto, sorprendiendo a sus seguidores con un radical cambio de look y probando con el rubio platino del personaje. Además, ha cambiado la descripción de todas sus redes por el siguiente mensaje: "Currently somewhere over the rainbow". Una frase que hace referencia a la canción que Judy Garland interpretó en la famosa película de El Mago de Oz de 1939.

El mensaje de Ariana Grande

"A mitad del camino. Saboreando cada milisegundo que me queda con mi Glinda (aunque estará conmigo irrevocablemente, para siempre). Me enseña tantas cosas nuevas cada día", ha empezado escribiendo la cantante.

Ariana Grande ha continuado explicando que el hecho de haber fichado por esta película le ha cambiado la vida: "Estoy tan agradecida, no sé qué hacer o decir... de estar aquí en Oz donde cada día es un cambio de vida... de estar sintiendo, aprendiendo y creciendo tanto a una velocidad tan desarmante... de sentir tanto amor a mi alrededor, de empezar cada día antes de que salga el sol y de terminar después de que se ponga".

Además, la intérprete de Positions ha dejado claro que su compañera Cynthia se ha convertido en una persona muy importante en su vida: "Sostener cada día las hermosas y verdes manos de mi brillante lgemela/hermana Cynthia... Trabajar en los espacios más seguros, hermosos y cariñosos, más grandes y a la vez más íntimos y delicados... Ser dirigida por el director más considerado, brillante, compasivo y cálido de este planeta, mi otro mejor amigo oziano, Jon"

Ariana ha querido agradecer al proyecto por transformarla como persona. Pero no solo eso, también le ha ayudado a superar cosas que no sabía que necesitaba.

"No quiero que se acabe. así que mientras sigo aquí, presente, ahora, sólo quería ....exclamar mi tremenda gratitud y permitir que mi corazón se desborde. Espero que todo esto no sea un sueño, porque a pesar de lo presente que intento estar, me siento como si lo fuera", ha termiando diciendo.

Sin duda, Wicked va a hacer muy felices a los fans de Ariana Grande, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados de 2024, cuando llega la primera parte de la historia a los cines.