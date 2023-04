Merche desvela la mítica frase de su carrera que la discográfica quería eliminar

Merche está celebrando sus veinte años de carrera. La cantautora comenzó sus andanduras en la música a principios de los 2000's, regalándonos temazos como Eres tú, Abre tu mente o No me pidas más amor.

La gaditana puede presumir de ser una de las voces femeninas más escuchadas de la primera década de los 2000's. Ahora, la cantante está de celebración, acudiendo a algunos de los programas del momento para repasar su carrera.

¿El último al que ha acudido? Nada más y nada menos que Menudo Cuadro, el podcast de entrevistas de David Andújar y David Insua. La artista ha hablado sobre algunos momentos de su carrera.

En el programa, Merche ha recordado que una de las frases más míticas de su carrera podría haber sido quitada de una de sus canciones. ¿La razón? No le gustaba a los de la discográfica.

"Nunca me ponían problema de ningún tipo. Ninguna de las dicográficas en las que he estado. Excepto una vez que mandé una canción. Me dijeron que la cancion les encantaba y que la temática era buenísima, pero tienes que quitar esa primera frase porque eso no iba a funcionar nada", recuerda la cantante.

¿Qué frase quería quitar la discográfica?

La frase en cuestión es una de las más conocidas de la trayectoria musical de Merche: "Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche". Se trata del primer verso de la canción Distancia de su álbum Auténtica, lanzado en 2004.

Sin duda, a veces hay que dejar que los artistas dejen seguir sus corazonadas. Y es que muchas veces entienden mejor que nadie cómo funcionan sus canciones.