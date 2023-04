'MasterChef 11' sorprende con una doble expulsión entre lágrimas: "Me avergüenzo muchísimo"

Este lunes, La 1 de TVE volvió a emitir su programa estrella. La 11ª edición de MasterChef de concursantes anónimos vivió un inesperado momento para la audiencia. La cadena ya avanzó hace días que su nuevo formato 'XL' vendría con cambios, como que cada semana habrá dos programas (lunes y martes) y, por lo tanto, dos eliminaciones.

Pero lo que no no esperábamos es que el talent culinario que tiene como jueces a Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez daría el bombazo expulsando a dos de sus aspirantes de una.

Hasta el momento, la edición XL de MasterChef 11 ha tenido a dos concursantes eliminados: Roberto, que fue el primero en despedirse del programa; y Rachel. Con la expulsión de esta última aspirante, hubo una repesca sorpresa en el último programa de una de las participantes que se quedó a las puertas del concurso; Karla.

Los dos expulsados de MasterChef 11

Pero las sorpresas no se quedaron en la semana pasada, ya que la noche del lunes, la primera de esta semana, hubo dos despedidas en lugar de una, como era lo esperado.

Fue durante una de las pruebas del programa en la que los concursantes tenían que cocinar en parejas. En este reto, los favoritos fueron Laura y Camino. El resto de dúos fueron: Jeremy y Marta, Ana y Tuki, Eneko y Alex y Francesc y Fray Marcos.

"Creo que haber entrado aquí la última, ser la nueva, me ha perjudicado un poco"

Todos ellos se libraron de la última prueba, la de eliminación. Carlota y Sergio se salvaron por decisión de los mejores de la prueba, pero hubo otros tres concursantes que no corrieron la misma suerte: Frank, Karla y Pilu.

En la prueba, ambos debían replicar algunos de los platos del chef Juanlu Fernández, pero los nervios les jugaron una mala pasada y no lograron el aprobado. "Vuestros platos no estaban a la altura, no tenían ni el mínimo exigible que habíamos pedido hoy. Por lo menos reproducirlo, pero eran dos cosas totalmente diferentes".

Ante estas críticas, Karla no pudo evitar echarse a llorar. "Creo que haber entrado aquí la última, ser la nueva, me ha perjudicado un poco en el sentido de que no tengo tanta afinidad", se justificó ella.

Frank, por su parte, tampoco se esperaba esa doble expulsión y expreso su dolor por la despedida: "Me avergüenzo muchísimo". A lo que Pepe Rodríguex le respondió: "Solamente pide perdón por las cosas malas que hagas, pero no por los platos malos que hagas. Estás aquí para aprender".

Pese a la conmoción, el jurado de MasterChef ha considerado que su prueba no fue nueva y así ha despedido a dos concursantes más en esta nueva edición.