El último programa de MasterChef 11 —y no olvidemos, primero de los dos de esta semana— ha sido de lo más agitado. ¡Como para perdérselo! El talent culinario ha dejado un par de sorpresas, primero con la doble expulsión de dos de sus concursantes y, después, con el encontronazo entre Mario Vaquerizo y Luca, el tiktoker del programa.

Vaquerizo, vocalista de Nancys Rubias y marido de Alaska, acudió como invitado al programa del lunes para aconsejar a los actuales aspirantes, ya que el madrileño también participó en este concurso en su tercera edición de celebrities. Pero su presencia no fue lo que se esperaba, como todo en este nuevo formato XL.

Malas vibras entre Vaquerizo y Luca en MasterChef 11

Mientras el cantante se encontraba en el plató y entre los fogones de La 1 de TVE contando al resto de los allí presentes cómo fue su paso por el programa, también se acercó a la cocina de cada uno de los concursantes junto con uno de los jueces para valorar el trabajo de cada uno en plena prueba.

"Si soy sincero a mí Mario Vaquerizo no es que me haya caído muy bien" @lucamchef11 #MasterChef pic.twitter.com/kbwjjHTlEq — MasterChef (@MasterChef_es) April 3, 2023

Al llegar al sitio de Luca, el polémico tiktoker que ya ha dado de qué hablar en este MasterChef 11, Vaquerizo comprobó el escaso feeling entre ambos.

Ante las caras y la opinión del cantante sobre el plato que había realizado el tiktoker, este no pudo más que sincerarse. Eso sí, solo ante las cámaras: "Si soy sincero a mí Mario Vaquerizo no es que me haya caído muy bien". "Ha sido muy cercano con nosotros, pero al dar su opinión es como que me ha tirado para atrás", agregó él.

Al despedirse de los concursantes en plató, Vaquerizo ya había sospechado de las malas vibraciones de Luca, por lo que antes de irse les dio a todos (y en especial al joven) un último consejo sobre las críticas: "No os lo toméis como algo personal".

Luca y Jotha firman la paz en MasterChef 11

Pero ese no fue el único momentazo de Luca. En el mismo programa, el tiktoker protagonizó algunos de los fallos más épicos del concurso, como cuando soltó que el plato típico que conoce de Francia son "los macarrones".

Al enterarse los allí presentes de que el padre de Luca es de Milán le preguntaron que si conocía la ciudad, a lo que el joven respondió: "Yo conozco de Milán, El Vaticano".

También destacó la emotiva reconciliación entre Luca y Jotha, dos concursantes que ya desde el comienzo han manifestado sus desencuentros. Fuera de plató y ante las cámaras, el DJ admitió que la convivencia con el tiktoker había mejorad.

Pero el jurado de MasterChef quería una prueba de este acercamiento. "Si habéis limado asperezas quiero que os abracéis", les instó Samantha. Ante tal petición, ninguno de los aspirantes lo dudó y se abrazaron delante del resto de sus compañeros de equipo. ¡Se hizo la paz al fin!