Cuenta atrás para el nuevo EP de Ruth Lorenzo, ‘La Reina’, este 14 de abril

Hemos tenido que esperar más de lo que nos hubiera gustado por algún pequeño retraso pero parece que por fin la nueva aventura musical de Ruth Lorenzo ya está casi aquí. La cuenta atrás para recibir su nuevo EP, La Reina, ya ha comenzado y es que apenas faltan 10 días para su regreso musical tras Loveaholic (2018).

Durante todo este tiempo la solista murciana no ha parado de trabajar, de aparecer en programas de televisión, de componer y publicar canciones hasta que por fin ha dado forma a este disco en tamaño reducido que estará compuesto por 4 canciones: Libre, Reina, Tú y Woman.

Libre fue el primer single de La reina, el EP que la cantante murciana iba a publicar allá por el mes de noviembre como respuesta a la negativa de su discográfica de lanzar su tercer álbum, Crisálida, en el que estuvo tanto tiempo trabajando para acabar guardado en un cajón. Esas desavenencias con su discográfica le han llevado a dudar sobre el camino a seguir en su carrera musical. Pero lejos de tirar la toalla, ha decidido tirar hacia delante.

"Este mes me he sentado a charlar con @harpersbazaares sobre esta nueva etapa que comienza con “La Reina”. Estoy viviendo más en presente que nunca y siento que he tomado las riendas de mi proyecto. Siento que mi voz importa y no solamente sobre el escenario, de donde no me quiero bajar nunca" ha contado en su perfil oficial en Instagram donde publicitaba una entrevista con la revistar Harpers Bazaar.

Todo parece indicar que Ruth Lorenzo se ha soltado cualquier tipo de cuerda o de correa que pudiera estar intentando controlar sus pasos y se ha lanzado a por el éxito de forma desatada. "#LaReina sin corona que lo es porque aún está de pie" dijo la artista desvelando la triste situación que ha tenido que afrontar en los últimos tiempos.

Y es que cada mensaje que publica destila ese cierto aire de tristeza por su situación musical. Aunque si algo deja claro la artista murciana es que sigue teniendo mucho que cantar: "Ha sido un proceso mágico hecho en el estudio de manera analógica donde he tenido la suerte de utilizar equipo y microfonía de los años 60 y 70 para conseguir llegar a un sonido único y propio".

Y los primeros en disfrutarlo van a ser sus fans ya que la artista ha anunciado que celebrará una 'secret party' para presentarlo.