‘Rescue me’, el tema de Drake que samplea una conversación de Kim Kardashian sobre su divorcio con Kanye West

Drake es de esos raperos que utilizan su música para crear polémica y la última reaviva una vieja enemistad que creíamos resuelta. En el último episodio de The Fry Yiy Show, en Sound 42 de SiriusXM, ha presentado un nuevo tema llamado Rescue Me y lo que más ha llamado la atención es que utiliza un sample de una conversación de Kim Kardashian con su madre, Kris Jenner, que contenía los planes de la socialité de divorciarse de Kanye West.

Era 2021 y lo podíamos ver en su reality familiar y Kim le decía muy convencida a su madre que “no he llegado hasta aquí solo para llegar hasta aquí y no ser feliz, recuerda eso”. Y llega justo después de los rumores de romance entre Drake y Kim.

En este nuevo tema, el rapero habla de su incapacidad para sentir emociones y tener intimidad con su pareja y es entonces cuando podemos escuchar a Kim que tiene claro lo que busca: "Necesito a alguien que sea paciente conmigo/ Alguien que tenga dinero, que no me lo quitaría/ Ni siquiera necesitan ser tan famosos como yo/ No creo que los conozca en los lugares donde me muevo/ Pero en el fondo pienso en ti todo el día, mami".

Este fin de semana @Drake reveló un nuevo tema titulado “Rescue Me” a través de su programa de radio “Sound 42” transmitido por SiriusXM.



El track es producido por Bnyx y Sadpony y llama la atención que incluye un sample de Kim Kardashian hablando de su divorcio con Kanye West.… pic.twitter.com/ShTmrE7iDG — Beat Professor (@Beat_Prof) April 3, 2023

Vieja enemistad

Este sample reaviva una vieja enemistad de Drake con Kanye que han protagonizado uno de los beef más sonados. Seguro que el ex de Kim no está feliz de reabrir este tema del divorcio que tantos quebraderos de cabeza le ha dado y menos ahora que parece haber rehecho su vida tras casarse con una empleada de su compañía Yeezy llamada Bianca Censori.

Este mal rollo se remonta años atrás cuando Kanye le contó a Pusha-T que Drake tenía un hijo secreto para que lo compartiera en una de sus canciones.

Drake reaccionó manteniendo silencio ante los rumores de una relación entre él y Kim y los avivó haciendo menciones, en varias de sus canciones, a una mujer llamada Kiki que vivía en Hideen Hills. Algo que no gustó nada a Kanye.

Pasado el tiempo parecía que habían solucionado sus problemas, sobre todo, tras posar juntos en un show de Dave Chappelle. Pero puede que fuese solo una tregua ya que West acabó afirmando que Drake no se había acostado con su ex esposa sino con su madre.

Después de eso, Drake le dio like a una publicación de Kanye en la semana de la moda de París y pensábamos que, de nuevo, lo habían solucionado. Pero este nuevo tema, está claro que va a reabrir viejas heridas.