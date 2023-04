Encontrado el hermano mayor de David Bisbal tras ponerse en marcha un protocolo para desaparecidos

Los medios locales eran los primeros en dar la noticia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están buscando a José María Bisbal, el hermano mayor de David Bisbal, de 54 años de edad que desapareció este martes en Roquetas de mar.

A las 18:53 de la tarde, la cuñada del cantante denunciaba su desaparición y en seguida se abría un protocolo de búsqueda por tierra, mar y aire. Nada fuera de lo normal ni excepcional, sino lo que suele hacerse en estos casos. José María conducía un coche BMW X6 de color gris claro y las autoridades han pedido ayuda ciudadana para poder localizarlo.

Los efectivos marítimos se ponían en marcha porque el hermano de uno de nuestros cantantes más internacionales es aficionado, como él, a la pesca submarina y el buceo y no se descarta como posible hipótesis de su desaparición. Aunque los investigadores barajaban también, según Nacho Abad, también investigaban si la causa de su desaparición tenía relación con una depresión.

Ayer mismo dejó un mensaje revelador en sus redes sociales: "Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...".

Caso resuelto

Parece que José María no está atravesando un buen momento y eso que se casó a principios de años en segundas nupcias. Una vez que su mujer puso la denuncia tras no recibir respuesta a sus llamadas, se pidió la colaboración ciudadana y se ha resuelto el caso.

Todavía no hay muchos detalles, pero se sabe que el operativo de búsqueda ha pedido una ambulancia para el lugar donde ha sido localizado un tanto desorientado.

🔕 DESACTIVADA

Localizado gracias a vuestra ayuda en la difusión de nuestras alertas.

Fuente: sosdesaparecidos pic.twitter.com/FZVfsQMTk5 — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) April 5, 2023

La familia, que no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, seguro que ha vivido momentos de angustia en las últimas horas. Pero ya puede respirar tranquila porque el desenlace ha sido feliz. Ahora queda saber los detalles de lo que ha sucedido y lo que ha motivado esta desaparición, pero ya con la tranquilidad de haberle encontrado. Y es que si hay algo que valora Bisbal por encima de todo lo demás, es la familia.