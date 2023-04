Adara Molinero a Manuel Cortés en ‘Supervivientes’: “Pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes”

Adara Molinero no es de esas concursantes de reality que pasan desapercibidas. Es de vivir estas experiencias con mucha intensidad y eso le provoca continuos enfrentamientos con sus compañeros. En Supervivientes parece que ha encontrado grandes enemigos en su grupo de la playa, empezando por Katerina Safarova y Manuel Cortés.

Una de las últimas grandes broncas la ha tenido con el hijo de Raquel Bollo. Todo ocurría cuando ella se encargaba de cocinar y la cazuela donde estaba preparando el arroz se cayó al suelo. Ella en seguida pidió disculpas, pero sus compañeros no se lo tomaron muy bien. Y es que, en Supervivientes, la comida es sagrada. “Si fuera otra persona, aquí no pasa nada”, remarcaba ella.

Katerina propuso que ella no volviera a cocinar, pero eso no le sentó muy bien a Adara. “Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas”, insistía.

“El otro día quemaste el arroz y no dije nada y hoy lo has tirado y tampoco he abierto mi boca, a mí no me saques”, decía Manuel que se había visto señalado cuando hizo referencia a que el otro día él falló en la apnea y nadie se lo recriminó. “Si te sientes mal, no montes en cólera”, le decía.

Mientras, Arelys, Asraf y Katerina intentaba limpiar el arroz en el agua con una tela como filtro, pero se rompió y, finalmente, se quedaron sin arroz. Y mientras, la bronca entre Adara y Manuel subía de nivel.

Se armó la gozadera

“Que me he metido de qué, tú estás mal de la cabeza”, decía Manuel que no entendía que Adara arremetiera contra él. “No te pases, aquí no hay nadie mal de la cabeza, aquí estamos todos muy cuerdos”, le advertía Adara.

“He pedido disculpas. Soy persona y me equivoco y si quiero volver a cocinar, voy a cocinar”, aseguraba ya totalmente fuera de sí. Cuando Arelys le informaba de que habían perdido el arroz ella le aseguraba que “no pasa nada porque todos nos equivocamos”.

Y mientras, Manuel seguía quejándose de que Adara le hubiera metido en la bronca sin él haber dicho nada. “La que eres pesada eres tú, pesada de mala”, le decía después de Adara también le hubiera llamado pesado.

“Vete a cantar un rato, anda. Que te pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y vas a seguir siendo el mismo. Sin vender ni un disco”, le soltaba Adara.

“Qué va a saber ella de música. A mí no me conocen por faltarle al respeto a mi pareja ni ponerle los cuernos teniendo un bebé”, contestaba él en bajo a Ginés Corregüela.

Reacciones

Unas palabras que han sido muy comentadas en redes sociales. Unos criticaban las palabras de Adara metiéndose con la profesión de Manuel, empezando por Ivana Icardi y otros, desacreditaban el comentario del cantante, como Silvia Pantoja.

Opinión pública dividida, incluido el plató.