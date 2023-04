Estas son las portadas de las revistas del corazón de hoy, 5 de abril

Este miércoles 5 de marzo las portadas de las revistas del corazón están especialmente caldeadas. Todo el mundo quiere saber cuál es la exclusiva que Jorge Javier Vázquez ha querido compartir en Lecturas. Pero la que es sin duda la estrella de la prensa rosa de la semana es Ana Obregón, quien pro fin ha decidido presentar a su nieta, Ana Sandra.

¿Quieres saber más? Aquí te dejamos un resumen de las portadas de las principales revistas del corazón de hoy:

La portada de ¡Hola! de hoy

¡Hola! volvió a adelantar la publicación de su portada como la semana pasada con una buena razón: ¡últimas noticias de Ana Obregón! La actriz ha presentado en exclusiva a Ana Sandra y ha delantado que no es su hija, sino su nieta; la hija de Aless.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo", ha declarado a la revista.

La portada de la revista Lecturas de esta semana

Lecturas también abre nueva semana con una portada cargadita: ¡la exclusiva de Jorge Javier Vázquez! Tras muchos rumores, finalmente el presentador anuncia que se despide de Telecinco.

"Quise irme dos veces de la tele porque no me sentía querido", se ha pronunciado él con imágenes de su nuevo rostro ya sin las gafas. Además, Lecturas nos presenta a la mujer de Ana Sandra, la nieta de Obregón.

La portada de la revista Diez Minutos de hoy

¡Todavía no lo has visto todo! Diez Minutos abre su primera página con más noticias frescas de la familia de Ana Obregón. Al parecer, Lequio trató de evitar los planes de la presentadora para ser madre de su nieta...pero no lo consiguió.

Además, tenemos las imágenes inéditas de los besos de Gerard Piqué y Clara Chía por Barcelona, ya sin Shakira; la cita de Cayetano Rivera y María Cerqueira y el enamoramiento de Pablo Urdangarín.

La portada de la revista Pronto de este miércoles

Pronto nos abre su último número con la operación de Paz Padilla de sus cuerdas vocales, pero no deja de lado todo el drama de Obregón y nos da los detalles de esta peculiar maternidad por gestación subrogada