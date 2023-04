Tres canciones y ‘una sorpresa’ que necesitamos en la actuación de Lola Indigo en LOS40 Primavera Pop 2023

El próximo 14 de abril confluyen dos grandes eventos. Por un lado, un año más, el WiZink Center de Madrid reabre sus puertas para celebrar la nueva edición de LOS40 Primavera Pop, el festival de festivales más importante de esta época del año (ojo, también hay fecha en Barcelona). Por otro lado, Lola Indigo saca su esperadísimo tercer disco bajo el título de El Dragón. ¿Y qué ocurre cuando ambas citas coinciden? Que se monta el fiestón del siglo.

Como sabes, Lola Indigo es una de las artistas que forman parte del cartel de LOS40 Primavera Pop 2023 en Madrid. La cantante se subirá al emblemático escenario de la capital para darle al público, otra vez, una actuación rompedora. La artista nunca baila sola y tampoco falla a sus incondicionales. Sirve bien de show con lo que monta y estamos convencidos que, siendo una ocasión tan especial, pondrá toda la carne en el asador el próximo viernes 14 de abril.

Una no saca disco todos los días y mucho menos coincide que ese mismo lanzamiento se produce el mismo día que LOS40 Primavera Pop. De modo que, de cara a esa perfomance, me ha dado por pensar qué podría pasar encima del escenario y se me ha ocurrido que, para que sea la h*****, tendrían que sonar tres canciones específicas de su repertorio...y algo más ¿A qué me refiero? Sigue leyendo y me entenderás.

La actuación de Lola Indigo

Lola Indigo se curra de lo lindo todas sus actuaciones y tengo varias ideas para la de esta edición de LOS40 Primavera Pop. Si eres fan de la artista sabrás que ella suele tirar del medley porque tiene tantos hits dentro de su catálogo que cantar un solo tema sabe a poco. No tengo ni idea de lo que hará el próximo 14 de abril, pero por si acaso ella, integrante de la Santísima Trinidad, está leyendo esto diré que me la imagino arrancando con La Santa, replicando exactamente el vestuario y la escenografía del videoclip (lo de las paredes que se mueven es tremendo), sorprendido con un tema inédito de El Dragón (¿El tonto, quizás?) y terminando con Corazones rotos. ¿Suena bastante bien, no?

Lola Indigo, Luis Fonsi - CORAZONES ROTOS

¿Por qué debería terminar con Corazones rotos? Muy sencillo. Es uno de los mejores temas de su discografía (de aquí no me bajo) y hay que decirle a los más despistados que El Dragón, su tercer álbum de estudio, ya está en todas las plataformas de streaming. Qué mejor forma de hacerlo que desplegando esas enormes alas que sacaba en el videoclip de esta canción. La gente enloquecería de la emoción y se coronaría como la reina absoluta que es. ¿O me equivoco?

Y más música

LOS40 Primavera Pop 2023 ha preparado una jornada llena de música. El próximo 14 de abril, los artistas que suenan en la radio de los éxitos estarán en Madrid para celebrar el show de la temporada. Además de Lola Indigo, el escenario del WiZink Center será testigo de las actuaciones de Sam Ryder, Ana Mena, Álvaro de Luna, Nathy Peluso, Nil Moliner, David Bisbal, Abraham Mateo, Pablo López, Beret, Chanel, Emilia, Vicco, Marc Seguí, Leo Rizzi, Marlon, Depol, Bombai, Ptazeta, Polo Nández, Walls y, la última incorporación hasta la fecha, Yandel.