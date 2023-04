Iván perujo, el entrenador de las celebs, nos pone el culo a tono: “En plan Kardashian a mí no me gusta”

Muchos conocen a Iván Perujo como el entrenador de las celebrities. Lleva más de 20 años en el mundo del fitness entrenando a actores, músicos o rostros conocidos de la televisión. Acaba de publicar Culo arriba. El método para conseguir unos glúteos perfectos en 30 días.

En la portada aparece con Tania Medina, la participante de realities como La isla de las tentaciones o Supervivientes. Dentro también podemos verla realizar los ejercicios que recomienda el profesional, un habitual de Mediaset.

Pero ojo, que lo de los glúteos perfectos es una percepción subjetiva y él tiene su propio gusto al respecto.

Culo arriba. El método para conseguir unos glúteos perfectos en 30 días. Así se llama tu libro, ¿es viable sin acudir a un gimnasio?

A ver, el libro tiene dos partes. Una parte que es más doméstica para gente que no pueda acudir al gimnasio y no tenga tiempo o lo quiera hacer en su casa. Y luego, una parte más profesional que puedes desarrollar en un gimnasio. Evidentemente, el glúteo es un músculo grande, que hay que desarrollar más que los demás y que, lógicamente, si tenemos herramientas como las que hay en un gimnasio, vamos a poder acelerar el proceso. En casa, se puede trabajar, se puede desarrollar, pero al no haber un peso extra, porque al final son ejercicios de fuerza los que necesitamos para desarrollar los glúteos, sin peso, lo que podemos hacer es tonificarlos, pero difícilmente desarrollarlos.

¿Qué consideramos unos glúteos perfectos?

Yo lo tengo claro, pero es mi opinión. La cultura de este nuevo glúteo en plan Kardashian, a mí, personalmente, no me gusta. A mí me gustan los cuerpos proporcionados, es decir, que no haya nada que rompa la figura. Curvas, una mujer, siempre, pero proporcionado. Estas últimas tendencias son desproporcionadas. Pero como todo, como el reguetón y todo esto, al final, aquí está y tenemos que lidiar con ello.

Vamos que tu método no es para conseguir un culo Kardashian.

Es para conseguir glúteos elevados. Primeramente, es que los de Kardashian no son naturales, pero los que tiendan a ir en esa dirección, son trabajos con mucho, mucho peso. Se hace un trabajo de fuerza. Eso se puede conseguir, pero en el gimnasio y es trabajo de mucho tiempo, que nadie se piense que en tres meses lo va a conseguir.

Vaya, entonces lo de los 30 días de tu método, no vale.

Yo lo que te marco es una rutina para que tú vayas cogiendo los hábitos, la rutina de entrenamiento y puedas conseguir, con el volumen que tienen tus glúteos, pero bien posicionados.

Esto de los glúteos, ¿es una zona que sigue obsesionando más a las mujeres que a los hombres?

Infinitamente. El 70% que tengo de clientela son mujeres y todas quieren lo mismo, abdomen planito y culito para atrás, todo lo que se pueda. Los chicos ni me lo consultan siquiera. Es una cosa que no les causa mayor importancia. Es la mujer.

¿Y es más difícil conseguir buenos resultados en una mujer o es un mito?

Todo depende de una cosa y es la edad. La diferencia está en que, entre una mujer joven y un hombre joven, los dos pueden conseguirlo paralelamente, sin problemas. Pero es verdad que, cuando entramos en edades un poquito más avanzadas, es verdad que el cuerpo de la mujer, hormonalmente, sufre muchos cambios y eso ralentiza todo el proceso, mientras que un hombre, todo eso, no lo sufre y es más sencillo, entre comillas. Pero simplemente por eso.

Pero bueno, con tiempo y trabajo esas mujeres también lo pueden conseguir, ¿no?

Sí. Yo he hecho cambios muy potentes, pero todo va unido en un círculo cerrado de entrenamiento, descanso y alimentación. Si no hay una buena alimentación, olvídate.

Una de las cosas que dejas claras desde el principio es que un buen culo no es solo una cuestión estética sino también de salud, ¿crees que eso lo tiene claro todo el mundo?

No, no, no, no. Vivimos en un mundo totalmente de plástico, artificial. Yo se lo digo a todo el mundo siempre, si yo tuviera que hacer un análisis de mis 20 años de trabajo para ver cuánta gente ha venido a decirme que quiere estar bien por salud, es un 5%. La gente no viene por salud, la gente viene porque quiere unas abdominales así, un culo asá, me sobran estas cartucheras…como si yo fuese un mago. Todo lleva trabajo y cuando a la gente le dices que lleva su tiempo, muchos se desesperan, muchos lo dejan. Pero al final, todos preguntan por algo estético, nunca saludable.

Al final, todo este ejercicio es inseparable de la alimentación, el agua y el sueño, ¿no?

El glúteo es el músculo más grande del cuerpo, el que más distancia hay a la corteza muscular. Imagínate que tenemos que tener una especie de tensor que es el que nos eleve o no el glúteo. Para trabajar esos niveles de profundidad hay que alimentarse bien a nivel proteico, estar super hidratado y tener un buen descanso. No hay más. Un bíceps siempre va a ser más fácil de tonificar que un glúteo. La alimentación vital.

Nos introduces en temas como el entrenamiento funcional y el HIIT (High Intensity Internal Training)… para alguien que lo coja sin conocimiento del tema, de entrada, lo asustas.

Sí, pero, el libro tiene dos partes bien delimitadas. Una es la que hacemos con mi querida Tania Medina que son ejercicios de una chica normal, que no vive de su entrenamiento, simplemente es una modelo que hace sus ejercicios en casa o en el gimnasio cuando puede. Esa parte es muy básica y muy sencilla y que viene muy bien explicada para hacer desde casa. La parte más pro la hacemos con otra compañera, pero esa parte es muy sencilla, no tiene grandes dificultades.

¿Por qué has decidido dar el paso de publicar el libro?

Tenía dos o tres en mi cabeza siempre para hacer y uno era de glúteos porque les interesa a muchas mujeres. Quería hacerlo de la manera más accesible. Paralelamente surgió con Planeta este proyecto y de todos los temas que había sobre la mesa, decidimos lanzar este y super feliz.

En la portada apareces con Tania Medina, la mencionabas antes, ¿cuándo comienza y cómo es vuestra relación?

A Tania la conozco desde antes de que fuera un rostro conocido. Ella fue Miss Canarias y yo trabajo con la agencia de Miss España y todas las modelos, cuando van a sus certámenes, tienen disponibilidad para llamarme, escribirme y hacer su planificación a través de este acuerdo. Así conocí a Tania cuando había salido Miss Canarias. Luego se hizo un rostro habitual de Telecinco y ahí surgió lo del libro. Teníamos muy buena relación y como dentro del mundo Telecinco no es fácil sacar un perfil limpio, ella es un perfil bastante blanco en ese sentido y fue por eso y la relación que teníamos. Si hubiera sido un perfil más conflictivo, hubiéramos mirado otra opción. Con ella ha sido todo muy fluido.

Muchos te conocen como el entrenador de las celebs, ¿eso es bueno o malo?

A nivel marketing me ha ido muy bien, pero luego, a nivel gente de pie, por decirlo de alguna manera, siempre me hacen la misma pregunta: Pero, ¿entrenas a gente normal? Y siempre respondo lo mismo. Yo vivo de la gente común, de la gente de a pie y luego tengo muchos famosos, pero no podría vivir solo de ellos. Yo atiendo a todo el mundo.

Cuando alguien no consigue el propósito, ¿por qué suele ser?

Yo hago 200 retos anuales. En general, de cada grupo que cojo, que son grupos de 40 o 50 al trimestre, puede haber dos, tres personas que no lo terminen y esos son los únicos que no lo consiguen. El resto, lo harán mejor o peor, lo consiguen al cabo de sus 60 días. De ese 5% que no lo consiguen es porque se van, no lo consiguen terminar. Yo les hago firmar a todos, un contrato de compromiso. Tú me vas a pagar el primer día y vas a firmar un contrato por el que yo no te voy a fallar a ti y tú a mí tampoco, un contrato de compromiso personal y la mayoría de la gente lo cumple.

Después de los glúteos, ¿qué nos vas a poner a tono?

Tenía pensado hacer uno, que también me piden mucho, de abdomen. Aquí hay muchos mitos también. Me gustaría poder explicar cómo se consigue un buen abdomen, aunque mucha gente lo pueda saber, pero con ciertas prácticas o truquillos que todo el mundo puede conseguir. No te hablo de un six pack, sino de un abdomen plano.