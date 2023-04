Rozalén tiene un plan diferente para la semana santa (¡y te va a gustar!)

Hay quien decide cumplir con sus promesas y sus votos y cumplir penitencia, otros que se despiden de la nieve hasta el próximo invierno y hasta quienes prefieren darse el primer chapuzón de la temporada. Aunque siempre hay, como Rozalén, quienes tienen un plan diferente: trabajar.

Y eso es exactamente lo que ha contado la artista a través de las cuentas oficiales en sus redes sociales: "Hace días que no os cuento, no me asomo, no me muestro, pero aquí sigo 😉💪💕 Es muy extraño para mí no girar… Después de tantos años de tralla, mentiría si os dijera que no os echo de menos, a vosotrxs, a mi equipazo, al escalofrío inexplicable que siento encima del escenario. Y tengo días de todo" empieza posteando la artista en su perfil de Instagram.

"Pero este estado en el que me encuentro sumergida, alejada del ruido, la búsqueda de palabras y melodías, bajar a tierra todo el universo nuevo después de lo vivido en los últimos años es un auténtico privilegio. Es fuerte. Es bestia. Estoy trabajando mucho, pero en silencio. También estoy viviendo, que si no vivo no canto 😉" asegura lanzando el bombazo de que ya se ha puesto manos a la obra con su nueva aventura musical.

"Están naciendo canciones que ojalá os gusten. A mí me están sirviendo. Cómo cuesta todo… Y cuántas dudas, lágrimas, miedos y cuántas satisfacciones también. Esta semana os contaré cosicas que he vivido y tengo pendiente compartir y agradecer. Mi Semana Santa será encerrada en casa con mis cuadernos y guitarras. Disfrutad mucho mucho del descanso. Os mando millones de besos ♥️" concluye Rozalén sobre lo que tiene previsto hacer estos días.

Una decisión que llega apenas unos días después de que la intérprete recogiera uno de los galardones más queridos de su carrera. Rozalén fue premio A.R.T.E a la trayectoria por su aportación a la música en español. La Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo reconoció a la artista con el Premio A.R.T.E a la Trayectoria durante la Asamblea Anual 2023, celebrada en Madrid.

“Estáis todos los que hacéis posible que yo cante encima de un escenario. Sé lo necesario que es cada pieza del engranaje y lo importante que es la horizontalidad en esta industria. Empecé tocando en salas pequeñas del circuito de canción de autor, y poco a poco he visto crecer a mi familia. Me siento muy afortunada,” comentó Rozalén tras recibir el galardón.