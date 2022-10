Rozalén desvela la portada de ‘Matriz’, el disco con el que celebra sus 10 años de carrera

"Con todos ustedes os presento la portada de ‘MATRIZ’ 💕 Ya tenéis disponible la preventa!! Nuestro disco de folclore como regalo por nuestro décimo aniversario… De los proyectos más especiales que he grabado en mi vida. Podéis hacer la reserva del disco firmado! Y en SMF Store además contaréis con el cartel de 10 aniversario". Con este mensaje, Rozalén ha desvelado la portada de su nuevo proyecto discográfico.

Un nuevo álbum de estudio que recogerá el testigo de su anterior proyecto, El árbol y el bosque, y en el que como ella misma ha dicho da rienda suelta a su espíritu más folk en un trabajo muy diferente a lo que podríamos estar acostumbrados.

Hace unos días estrenó el primer adelanto de este próximo proyecto Matriz, que de momento no tiene fecha de lanzamiento confirmada. El primer single se llamó Te quiero porque te quiero, un tema en el que abraza la tradición popular del fandango en compañía de Rodrigo Cuevas, el asturiano folclórico contemporáneo de nuestro tiempo. Esta canción no es otra cosa que una muestra del agradecimiento y cariño que la albaceteña ha recibido a lo largo de su carrera, la cual todavía tiene un largo recorrido por delante.

Hace unos días, Rozalén avisaba algo nerviosa que empezaba fuerte esta nueva etapa musical. ¡Y no ha defraudado! Ha admitido que Rodrigo no es solo un buenísmo amigo, sino también uno de sus artistas favoritos. Y no ha dudado en lanzarle un cumplido jocoso por el atuendo que gasta en el videoclip: "Mira que te quedan bien las enaguas de mi bisabuela..."

La solista albaceteña no para de presentar nuevas canciones. Hace algunas semanas presentó En los márgenes, canción principal de la banda sonora de la película del mismo título protagonizada por Penélope Cruz y por Luis Tosar y dirigida por Juan Diego Botto.

Poco antes había inspirado y concienciado sobre la salud mental con Agarrarte a la vida, una canción sobre suicidio. Rozalén, quien lleva años recibiendo peticiones para hacer una canción que hable sobre este tema, ha desvelado que se siente contenta de poder ayudar en esta causa. Sobre todo, teniendo en cuenta que estudió psicología en la Universidad de Murcia.