Álex Segura y Chuso del Campo recuerdan el cameo de Leticia Sabater en ‘Rabia’ ahora que hay nueva temporada

Si algo define a Rabia, el game show de Flooxer, es la naturalidad de las reacciones de los influencers que participan en el juego que plantean en cada temporada. Acaban de estrenar nueva edición que nos traslada a la época medieval y en la que, por primera vez, participan en parejas.

Buen momento para recordar uno de los momentos históricos de este formato: el cameo de Leticia Sabater. Apareció en la temporada que se desarrollaba en el lejano oeste con una maldición por medio.

Chuso del Campo, creador, guionista y master de cada juego, recuerda aquella colaboración en la que él era el sheriff malvado. “Muy profesional Leticia, muy profesional. Entraba, hacía que el ambiente fuera muy agradable. Tuvo que estar encerrada, para que fuera sorpresa, dos días o así y estuvo encerrada en su habitación sin decir nada cuando otra persona, a lo mejor, se hubiera quejado muchísimo más”, asegura sobre lo que supuso grabar con ella.

Metida en el papel

Ella era la encargada de recibir a los once participantes en su rancho, para invitarles a una fiesta que prometía durar todo un fin de semana. Se metió totalmente en el papel.

Y lo hizo fiel a su estilo, llamando la atención con sus atrevidos outfits. “Y luego llega allí, con ese modelito del oeste que… si Leticia para mí estaba aquí, luego ya, por las nubes. Fue increíble. Se metió, se reía de ella misma, jugaba con ellos, se quería ir de fiesta con ellos”, asegura sobre la entrega total de la actriz y cantante.

No es difícil imaginarla totalmente entregada y aportando esa positividad y buen rollo del que siempre hace gala. Eso sí, no han confesado si finalmente salieron de fiesta juntos o no. Pero con las jornadas de rodaje tan intensas que suele tener el programa, seguramente no lo consiguió.

Impactados

Era 2021 y Álex Segura, que es uno de los jugadores de esta nueva temporada, debutó en el formato en el viejo oeste con la sorpresa de tener en el reparto a Leticia Sabater.

“Era mi primer día de rodaje oficial. Bueno, el día anterior habíamos grabado un par de escenas, pero era el primer día fuerte. Metiéndome en Rabia veo a Leticia Sabater que aparece por la puerta y pensé, ‘a ver, será una doble que se parece’, hasta que empieza a hablar y es que, es Leticia Sabater de verdad, que está aquí en Rabia”, recuerda Segura.

“Claro, es que la escondemos y no la sacamos hasta que graba para que la reacción sea real. Eso es lo que hacemos siempre”, explica Chuso.

“La reacción que sale es real, que nos quedamos todos a cuadros. Uno se ríe, otro se queda sin habla, una locura”, recuerda Álex Segura.

Está claro que este formato no deja de sorprendernos.