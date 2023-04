Taichu nos habla de su futura colaboración con La Zowi y de su álbum ‘RAWR!’

Taichu se ha convertido en una de esas artistas que no pueden faltar en la playlist de las reuniones entre amigos. La artista argentina nos ha deleitado a todos con su versatilidad musical, moviéndose por diferentes géneros y demostrando que la música es la verdadera protagonista de su vida. Algunos ejemplos son Gabbana, Tolkin Yit y Tic Tac.

Pero ahora está dispuesta a mostrarnos al fin su faceta más auténtica con el álbum RAWR!. De él precisamente nos ha hablado en una entrevista en LOS40 Urban, además de las colaboraciones que incluirá, de su curiosa conexión con el flamenco y de lo que tiene preparado con La Zowi. Esto es lo que nos ha contado:

Pregunta (P): Hola, Taichu. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a España. ¿Has estado antes aquí?

Respuesta (R): No, gracias a vosotros. Estuve acá antes, sí, pero muy lindo volver, la verdad.

P: Dices que el flamenco ha estado muy presente en tu vida. ¿Cómo es esto?

R: Por mi mamá. La cuestión es que ella es bailarina de flamenco y en mi casa se ha escuchado muchísimo flamenco y también música hindú. A mí me pasaba que me quemaba un poco la cabeza porque mi mamá estaba zapateando todo el día. Al ser algo que sonaba tanto en casa, después me fue interesando a mí también porque me gustaba mucho cantar.

Taichu para el videoclip de TOP / Foto cedida por Dale Play Records

P: ¿Cómo ha sido el flamenco una influencia para la música de Taichu?

R: A mí lo que me gusta mucho es cómo escriben las letras, y la manera que tienen tan... tal vez, un poco dramática de contar las cosas. Justo yo en mi música también tengo un lado bastante particular donde hablo las cosas pero tal vez lo mío es un poco más visual. Aunque en el flamenco también es bastante visual las letras. Pero no sé, siento la particularidad de la forma en que escriben y me encanta. Eso me ha inspirado a mí.

P: En este aspecto, habrás escuchado a Rosalía. ¿Qué opinas de ella y de su estilo?

R: A mí ella me encanta. Imagínate que cuando la escuché a ella, para mí el flamenco era eso, algo en mi casa de puertas para adentro y cuando sale Rosalía haciendo lo que ella hace... a mí me encanta ella.

P: Se avecina álbum: RAWR!. ¿Qué puedes avanzarnos de este álbum?

R: Ya ha salido el segundo corte del álbum, que se llama TOP. El primero fue Tú Sí K Ta Loko. Estoy muy emocionada con este álbum. La verdad es que estoy muy contenta con cómo quedó y lo que va a salir y ya tengo ganas de que salga y eso es lo que puedo adelantar por ahora. Yo siento que de todas las cosas que estuve mostrando desde que empecé a hacer música, por fin todo llega a un puerto. Como que todas las facetas que yo mostré, que fueron varias, en ésta es como que siento soy full yo haciendo lo que tengo que hacer.

P: ¿Se vienen colaboraciones en el disco?

R: Sí, obvio. Algunas con artistas de otras partes del mundo además de Argentina.

P: Taichu es sinónimo de naturalidad. Para ti, ¿cuánto de importante es que un artista se muestre tal y como es?

R: Así como importante y determinante para mí no lo es. Yo creo que cada uno se muestra como puede. Las redes sociales no son fáciles para todos. Entiendo que cada artista muestre lo que quiere y puede. A mí se me conquista muchísimo cuando los artistas se muestran más reales y naturales. Bueno, Rosalía siento que muestra algo bastante natural en sus redes y me encanta.

P: La mujer en el trap. ¿Qué te parece la escena y la industria?

R: Yo creo que hoy en día las mujeres son las que están proponiendo las cosas más frescas del momento y las que más lo están dando todo. No generalizo y no digo “todos los hombres”. Obvio que hay un montón de artistas, somos todos un montón. Es lindo ver que, con todo lo recorrido, por ejemplo, en mi caso, en Argentina están Cazzu, Joaqui... en mi caso digo es muy lindo lo que se generó hoy en día y yo creo que cada día importa menos el género del que seas e importa más la calidad de la música.

P: ¿Cómo crea Taichu sus canciones?

R: Siempre es aleatorio. No hay un solo método que yo utilice. También la creatividad es algo muy volátil y la inspiración también. Un día me inspiro de algo y arranco la canción ya sabiendo lo que quiero y otras veces empiezo buscándolo. Es aleatorio.

P: ¿Cuándo te diste cuenta de que podías vivir de la música?

R: Yo formaba de un colectivo que se llama Ripgang. Yo empecé a conocer cómo se sube una canción a Spotify, esto y lo otro... con ellos y yo creo que el momento en que me doy cuenta de que puedo comer de ello es el momento en que voy entendiendo un poco más el mundo interno de trabajar una canción y la importancia de todo lo que va alrededor. Sin duda, cuando mi primera canción la pega también, con eso digo: bueno, voy a probar, no pierdo nada.

P: Has coincidido con La Zowi. ¿Hay colaboración a la vista?

R: Sí, obvio. Hemos hablado cien por cien. Tenemos algunas cosas que ya hemos probado y ojalá que muy pronto pueda salir algo por allá.

P: Estaremos muy atentos para escucharla. Muchas gracias, Taichu, por atendernos.

R: Muchas gracias por el espacio.