Ana Mena se abre como nunca para hablar de su infancia, su hermano, sus momentos bajos o su gente

Después de pasar tres días siguiendo los pasos de Ana Mena durante el lanzamiento de su segundo disco, Bellodrama, puedo afirmar que se merece con creces todo el éxito que está consiguiendo. Es una chica cercana que te abre las puertas desde el minuto uno para facilitarte las cosas y que no muestra reparos para hablar de todo el camino que ha recorrido hasta llegar a este punto, con sus momentos buenos y los no tan buenos.

Y es que, como en todos, su vida ha sido una montaña rusa de emociones que se puso en marcha desde que era tan solo una niña que admiraba a su madre cuando cantaba flamenco. A ella le dio por la copla y más tarde descubrió el pop y su familia la apoyó desde el minuto uno.

Esa niña decidida, segura de sí misma y con una capacidad de trabajo poco habitual en alguien tan pequeña, empezó a sentar las bases de una carrera que ha ido creciendo poco a poco.

Ahora ha llegado el momento de recoger los frutos de tanto trabajo y esfuerzo y de conocer toda su historia. Vimos un avance en la Cuenta atrás de ese lanzamiento que vivimos a su lado con la emoción y los nervios que requieren un momento tan importante.

En ese tiempo compartido pudimos hablar mucho con ella y conocerla un poco mejor.

Bellodrama está en la calle, ¿qué has sentido de cara a este lanzamiento?

Pues imagínate, muchos nervios, emoción, ilusión. Claro, es que es un trabajo de dos años atrás. O sea, hemos estado dos años haciendo este disco entre España e Italia. Ha sido un disco hecho 50% allí y 50% aquí. Hemos cambiado producciones, hemos adaptado canciones de un idioma al otro, hemos hecho tantas cosas. Luego también hemos corrido muchísimo a la hora de hacer toda la fotografía. La estética parecía que no nos daba tiempo. Queríamos sacarlo antes del verano y llevaba anunciando que estaba preparando disco mucho tiempo, así que, no veía la hora de que llegara este momento.

Tu infancia estuvo rodeada de música porque tu madre cantaba flamenco, ¿cómo lo recuerdas?

Para mí fue muy importante la figura de mi madre con respecto a la música, me transmitió muchas cosas, me transmitió toda esa afición por llamarlo de alguna manera. Y quizás la primera vez que me recuerdo yo cantando en público fue en una boda. Yo tenía siete años y era la boda de mi tía. Nadie de mi familia sabía que yo cantaba. Nadie. Me puse un traje de flamenca de mi madre cuando era niña. O sea, antiquísimo. Y canté una canción de la Niña Pastori. Y ese es mi primer recuerdo musical mío cantando.

Supongo que el hecho de que tu madre cantara influyó mucho en tu decisión de dedicarte a la música, ¿no?

Yo creo que sí, pero en ningún momento ella me dijo nada, en el sentido de que ella nunca me obligó, nunca me dijo ‘tienes que hacer esto o mira que guay sería si hicieras esto’. Fue algo que me nació a mí. De hecho, yo recuerdo decirle a mi madre en un momento en concreto que fue cuando llegaron los primeros premios Veo, veo a mi pueblo, decirle ‘mamá, yo quiero cantar’. Y recuerdo que mi madre me decía ‘estás loca, ¿qué vas a cantar? Estás chalada. ¿Qué me estás contando?’. ‘Sí, sí, yo quiero cantar, yo quiero cantar. Llévame a verlo, llévame, llévame a ver si puedo ir a cantar esta noche’, le decía yo. Recuerdo que se celebraba en un parque al aire libre y por la tarde estaban montando el escenario todos los técnicos. Entonces mi madre, cansada de mí, porque era una pesada, me llevó. Yo tenía seis o siete años y fuimos a la prueba de sonido, a ver cómo montaban. Y yo les preguntaba a los técnicos si yo podía cantar esa noche. Entonces me decían ‘no, no, creo que esto va de otra manera. Creo que hay una organización detrás’. Pero eso una niña no lo entiende. Yo quería cantar sí o sí. Al año siguiente me presenté y fue el primer concurso al que me presenté como cantante.

Después de Veo Veo llegaron muchos más concursos.

Desde los ocho hasta los 12 años estuve recorriéndome todos los concursos de copla y de flamenco de Andalucía y de Murcia. Iba y venía todos los fines de semana y era porque me gustaba. Era mi afición. Era como a la niña o al niño que le gusta jugar al ajedrez o que practica cualquier deporte, para mí era mi afición, era mi manera de divertirme, mi manera de ser yo. Mis padres me llevaban a todos sitios, echábamos cartas a los concursos. Recuerdo que estuvimos en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, en Cádiz, en Algeciras. Durante todos estos años recorrí todos aquellos concursos. Con diferentes trajes de flamenca y los fines de semana. Recuerdo que en verano o en septiembre, que es cuando más o menos son las fiestas de los pueblos, me iba a Murcia en todas las pedanías a cantar media hora copla y ahí había días que hacía hasta doblete. O sea, de repente terminaba un bolo de media hora en un sitio y me iba al pueblo de al lado y hacía otra media hora y me volvía a casa en coche con mis padres. La verdad es que siempre me apoyaron demasiado.

Supongo que de ahí viene la disciplina de trabajo que tienes, ¿no?

Creo que sí, porque al final es algo que llevas en el ADN. Siempre he sido consciente de que las cosas se consiguen trabajando duro.

¿Con momentos de pereza?

Claro, como todo el mundo. Tengo momentos de pereza como todo el mundo. Y de decir guau, hoy no me apetece nada, me encantaría poder irme a mi casa y tomarme un vino con mi amiga y hablar de lo que quiera que sea. Y días que dices, me lo como todo. O sea, depende, pero claro, soy persona, tengo momentos de altos y de bajos, tengo momentos de pereza, tengo momentos de euforia, como cualquier persona.

¿Cómo recuerdas esa época de tanto ir de un sitio a otro siendo solo una niña?

Muy divertida. Y además lo recuerdo como una época de mi vida muy divertida porque conocía mucha gente y muchos niños de mi edad que también hacían lo que a mí me gustaba. Compartía muchos momentos con ellos, jugaba con niños y niñas que tenían cosas en común conmigo.

¿Y cómo compaginabas todo eso con la vida de estudiante de una niña?

Pues mira, cuando era más pequeña, era más fácil. A medida que iba creciendo era más complicado, sobre todo, ya en mi adolescencia. El primer año de instituto fue complicado porque estaba rodando una serie de televisión que se llamaba Súper Charlie, para Telecinco, y el rodaje era en Seseña, Toledo. Recuerdo que me tuve que cambiar de instituto porque no podía ir a clase. Tenía a mi tutora y en los descansos, estudiaba y repasaba el guion por la tarde noche, cuando llegaba a casa. Estudiaba de una manera un poco más curiosa., no de la manera convencional, yendo a clase todos los días. Algunas veces tenía suerte y el profesor de instituto que tenía en aquel momento, me entendía y respetaba mi nota en mi examen. Yo iba al instituto una vez cada dos meses o tres meses a examinarme de todo y ahí me lo jugaba todo. Pero había profesores que me la respetaban y profesores que no, El primer año fue complicado porque ya te digo, me cambié dos o tres veces de instituto y luego ya cuando iba creciendo, con 16 años, recuerdo que empecé a rodar Vive cantando y a esa edad no te ponen tutores en los rodajes. Me lo pillé yo aparte.

En esa época que frecuentabas los concursos regionales, coincidiste con muchos niños como tú, entre ellos, Abraham Mateo. Cuando habláis de aquellos tiempos, ¿qué recordáis?

Me acuerdo mucho de las clases de canto. Dábamos unas clases de canto grupales todos los sábados en San Roque, Cádiz. Éramos como 15 personas. El profesor se ponía con el piano en el centro y nosotros nos sentábamos alrededor a hacer ejercicios y luego cada uno se tenía que preparar todas las semanas una canción para representarla en el escenario ante todos los compañeros. Esos días eran muy divertidos. Hemos vivido muchos momentos juntos. Desde imitarnos en Tu cara me suena, hasta cosas muy random. La primera vez que yo me subí a un escenario también estaba él. Y también estaban más compañeros como María Parrado, que luego coincidimos en el programa de Menuda noche. Luego me he dado cuenta de que de la cantera de Menuda noche de Juan y Medio han salido muchos artistas. Me llama muchísimo la atención como con el paso de los años seguimos dedicándonos a esto y como que teníamos la idea muy fijada para lo pequeños que éramos todos.

A día de hoy, ¿quiénes son los amigos de Ana Mena?

En realidad, son los de siempre. Tengo mi mejor amiga desde hace años, Zoila. Mi vecina, que también es súper amiga mía, mi amiga Gaby, que es súper amiga mía, amigos del instituto, amigos del pueblo de al lado que también viven en Madrid ahora y que por eso estoy super contenta. Salimos cada dos por tres, es como ‘por Dios, gente de mi zona, sí señor’. Y mi equipo se ha convertido en gente indispensable para mí en mi día a día, a nivel también emocional. Bailarines en concreto. Uno que ha estado siempre que se llama Jaime, es amigo mío de toda la vida. Este año no baila conmigo, pero también desempeña otro rol dentro del equipo. Siempre quiero que esté a mi lado, mano a mano con este proyecto. Entonces ese es mi círculo, mis amigos de siempre, al final.

Luego llegó My camp rock con Disney Chanel, ¿cómo recuerdas tu etapa de chica Disney?

Fue muy divertido. La verdad es que fue mi primera inmersión en el pop con 13 años, además, cantando en inglés. Viniendo de cantar flamenco y copla era otra cosa completamente diferente, pero muy divertido, muy divertido la verdad. Me gustó mucho y me enseñó muchas cosas. Y bueno, yo creo que quizás gracias a eso fui también yendo hacia otro género musical y descubriendo que me gustaban otras cosas.

Muchas chicas Disney tuvieron que vivir la transición de niñas a mujeres, ¿cómo lo viviste tú?

Yo creo que en mi en mi caso ha sido algo muy orgánico. Ten en cuenta que cuando yo he empezado a sacar mi propia música inédita ha sido cuando ya tenía 17 o 18 años, ya no tenía nada que ver con Disney. Lo hice con un equipo que es el que conservo a día de hoy. Conocí a mi manager y, al principio, íbamos a sacar el primer single de manera independiente. Hasta que un que estábamos grabando en el estudio pasó por el pasillo uno de los AR de Sony y lo escuchó y dijo, ‘¿qué es esto?’. Entro y se presentó. Yo era una niña y me puse muy nerviosa. Y conservo el mismo equipo desde que empecé a sacar música inédita, todos hemos vivido esa evolución paso a paso. Me conocen como si fueran mi familia, saben el tipo de artista que quiero ser, dónde me veo, dónde no, y en ese sentido sí que ha sido muy orgánico.

¿Qué has tenido que sacrificar en el camino?

Hay que sacrificar ciertas cosas. Todo el que quiere algo tiene que sacrificar cosas. Sacrificas momentos con tus amigos, momentos en la adolescencia, llegas tarde a ciertas cosas, desde fiestas, las primeras borracheras, -no soy muy de beber, la verdad-, pero no sé, los momentos que te tocan a ciertas edades. Los he vivido de otra manera y no me arrepiento para nada, porque si no, seguramente no me estaría dedicando a lo que me dedico ahora. He vivido cosas diferentes, también muy interesantes, que llaman la atención a la gente que está fuera del mundillo.

En 2016 llega tu primer single, No soy como tú crees, ¿cómo lo viviste?

Pues imagínate el primer single de una chica tan joven. Es una canción que sigo conservando en mis conciertos, a pesar de ser el primer single, la única canción de aquella primera tanda de tres. Me parece que tiene un mensaje súper importante para un primer single. Me parece que tiene un mensaje muy, muy poderoso. Es como ‘no te creas nada de lo que se cuenta en redes sociales, no te creas nada de cómo me ves si no me conoces, ni soy tan ideal, ni soy tan superficial, ni te pienses que me puedes subestimar’.

Tienes pinta de ser súper exigente contigo misma y perfeccionista, ¿es así?

Totalmente. 100%. A veces es hasta cansino. Pero sí, sí que lo soy.

Llevas muchos años trabajando, ¿tienes la sensación de que ha pasado hace mucho tiempo o de que ha sido todo muy rápido?

De que ha sido todo muy rápido no tengo la sensación porque llevo haciendo lo mismo toda mi vida. No siento que haya pasado rápido. Siento que ha sido un camino, un camino bonito y duro también. Es que si no fuese duro no sería bonito. Con sus altos, con sus bajos, con todo lo que tiene que tener un camino. Es un proceso natural.

En 2018 llega Index, tu primer disco, ¿qué supone?

Index, imagínate, álbum debut, algo muy importante. Mis primeras firmas, ya tenía un repertorio para hacer conciertos, porque antes de eso tenía que hacer covers para rellenar hora y media. Imagínate tener tu propio material, te hace ilusión. Me dio muchas cosas bonitas. Era un disco lleno de colaboraciones. Había confiado en mí para colaborar, pues artistas como Becky G, como De La Ghetto, fue un proyecto muy importante para mí.

Y todo eso sin haber pasado por ningún talent televisivo, ¿echaste de menos haber estado en alguno?

Pues no lo sé. Fíjate que no lo sé. De alguna manera mi camino tenía que ser otro. Así que agradezco que me haya venido como me tenía que venir. Ya está.

Llegó Operación Triunfo y eso puso las cosas complicadas a muchos.

Era un poco complicado porque claro, los medios no tenían hueco más que para aquel tsunami de artistas que llegaron. En aquel momento dijimos ‘ok, vamos a intentar probar suerte de alguna otra manera’. En aquel momento dijimos ‘vamos a probar lo de Italia, porque además siempre me ha apasionado la música italiana’. Pensé que había por aquel entonces una corriente de artistas emergentes en Europa muy interesante. Nos surgió una colaboración de una manera muy casual.

Hasta que conseguiste el nº1 en Italia, supongo que las cosas no fueron fáciles.

Es que fue todo muy rápido allí. Fue tan rápido que yo no me lo podía explicar. Fue en un transcurso de uno o dos meses. Imagínate, aquello pasó y yo no sabía decir ni una frase en italiano completa. No tenía ni idea de cómo hablar ni cómo mantener una conversación.

Y cómo ha cambiado todo desde entonces…

Me dio un chute de energía increíble porque fue de repente. Pasamos a ir casi todos los meses, casi todas las semanas, casi todos los fines de semana, incluso hacer bolos de discoteca, porque al principio empezamos haciendo bolos de discoteca en sets de 20 minutos. No teníamos mucho repertorio. Entonces empecé a tope a verme películas, a escucharme más canciones aún, a verme entrevistas con subtítulos, a leer libros muy básicos para aprender, y a hablar, hablar y hablar. Yo recuerdo las primeras entrevistas que hacía con Fred en las que solo podía hablar él. Yo le decía lo que quería decir, más o menos en un inglés-español y él traducía, pero con lo que a mí me gusta hablar. Yo decía ‘esto no me puede pasar más’. Recuerdo que como a los cuatro meses llegué y un día hicimos una entrevista y yo empiezo a hablar, hablar, hablar, hablar, hablar. Y de repente viene mi manager y dice, ‘pero, ¿en qué momento ha pasado esto?’. Y en estos cuatro años de ir y venir de Italia, de esta aventura, empieza un poco el proceso de encontrar un equipo de trabajo allí. Y eso no es fácil porque tienes que encontrar personas que de tu confianza que realmente confíen en ti, que realmente piensen que no ha sido una casualidad, que te puede volver a pasar, que puede haber otra canción, que puede haber gente que siga ahí apostando por ti. Y bueno, ha sido un proceso de años. Ahora tenemos equipo español, equipo italiano que trabajan mano a mano y muy contenta. De hecho, ya te digo, este disco Bellodrama, se ha forjado entre los dos equipos de composición.

Y en este camino, Música ligera, ¿qué lugar ocupa?

Es un tema del que me enamoré desde que lo escuché por primera vez en Sanremo. Era pandemia y estaba en el sofá de mi casa viendo el streaming con mi padre con una cachimba en la mesa y de repente pasaban artistas. En el momento en el que salieron aquellos dos artistas a cantar Música ligera dije, ‘pero ¿qué es esto? O sea, esto es un palo’. Pero no solo un palo, es algo que hacía tiempo que no escuchaba. Me recordaba a la música de los 70 que mi padre me ponía cuando era niña. Entonces dije ‘por fin hay algo diferente que me transmite cosas diferentes que hacía mucho tiempo que no escuchaba’. Recuerdo que subí un cover de la versión en italiano en Instagram y los dos artistas se pusieron en contacto conmigo. Estuvimos hablando, nos hicimos colegas y decidimos hacer la canción en español. Para mí ha sido un clic, me ha ayudado a descubrirme, a encontrarme, a saber qué es lo que soy como artista, hacia dónde quiero tirar, cuál va a ser mi sonido y que, además, me ha abierto otro abanico de público que ahora veo en los conciertos. Quizá un público más adulto que me hace mucha ilusión.

En 2021 llega el premio a mejor artista de Del 40 al 1 en LOS40 Music Awards, ¿qué recuerdas de aquella noche?

Para mí fue una noche mágica. Era la primera vez que actuaba en los Premios 40. Bueno, la primera vez no, miento. La primera vez fue con el covid que se tuvo que hacer en un plató y no había público. Era la primera vez que actuaba en los Premios 40 y la primera vez que me llevaba un premio. Antes me nominaron a Artista Revelación, que se lo llevó Morat, merecidísimo, porque me encantan. Y claro, era la primera vez que recogía el premio y me hizo el doble de ilusión al saber que venía del público. Fue super chulo, muy bonito. Una noche muy guay. Luego salimos todos a celebrar. Fue super chulo que además nos dejaran llevar a todo el equipo.

Ahora, llega Bellodrama, un álbum de pop, ¿tenías claro que iba a ser así?

Sí, esencialmente es pop. Hay un pop sin prejuicios que navega entre otros registros. Pero lo tenía claro. Me apetecía mucho, me apetecía un montón. Y desde que escribimos la primera canción del disco, que fue, Me he pillado x ti, en abril del 2021, ya decía yo, ‘vamos a hacer algo más de esta onda porque al final me identifico totalmente con esto y es la música que yo escucho en casi el 80% de mis playlist’. Nunca se sabe lo que voy a hacer mañana, pero ahora mismo me apetecía hacer esto, así que estoy contenta por lo que por lo que hemos hecho.

¿Qué metas te has puesto con este disco, qué esperas de él?

Por ahora pienso a corto medio plazo en disfrutar el Tour, que venga mucha gente a los conciertos, a disfrutar del álbum. Cuando anunciamos el WiZink Center, sentí una cosa muy bonita cuando arrancó la venta de entradas súper bien y rapidísimo. Anunciamos un concierto de un tour con un álbum que todavía no había salido y la gente que compraba su ticket para venir al concierto en septiembre no conocía ninguna canción del álbum, era un gesto de confianza super bonito. Espero que la gente que venga a los conciertos venga con el álbum aprendido, con el álbum vivido y con ganas de pasárselo bien.

Es un disco con mucha nostalgia.

Yo creo que es bonito. El bellodrama es eso, es el disfrute de la melancolía. Y eso es lo que sientes cuando ves una buena peli o cuando lees una novela que te han emocionado. Escuchas una canción que te ha hecho recordar un momento exacto de tu vida. Ese regustillo es bello para mí.

¿Qué cosas te emocionan a día de hoy?

Pues mira, las cosas que me emocionan al final son las cosas más sencillas. Es llegar a mi casa. Es estar en el campo. Es estar con mi gente, con mis perros. Es una sobremesa interesante. Unos vinos con los amigos, un buen plan, las cosas sencillas, si es que son las mejores cosas.

Hay colaboraciones con mujeres como Belinda o Natalia Lacunza, ¿es importante para ti ese punto femenino?

Me parece que este disco además es muy femenino en todo su completo. Para mí era muy, muy importante contar con voces femeninas. En el caso de Belinda, ella es una artista que se mimetiza con cualquier ambiente, tiene mucho sentido del humor y yo sabía que en cualquier historia que quisiéramos representar en el vídeo, ya fuesen zombis, como fue al final o fuese cualquier cosa que nos diese la gana recrear, ella iba a estar encantada porque tiene esa magia. Contar con ella fue un placer enorme. Tengo muchas ganas de volver a México. Vamos en mayo, espero verla. Espero poder cantar las dos allí. Me encantaría. ¿Y Natalia? La admiro muchísimo desde siempre. Ha sido una colaboración super orgánica. Recuerdo que en los análisis finales de final de año de Spotify, a mí me salía ella como una de mis artistas más escuchadas y a ella también le salía yo. Fue como, qué bonito que nos tengamos esta admiración mutua y que además tengamos un proyecto, que defendamos las dos en el que creemos las dos. Considero que tiene una personalidad muy guay, que tiene mucho estilo, que tiene mucha sensibilidad, que es algo que le hacía falta también a Me he pillado x ti. Y tiene una voz que yo creo que empasta muy bien con la mía. La quiero un montón.

Hablando de las mujeres, ¿cómo valoras ahora mismo la presencia femenina en la industria?

La valoro muchísimo porque me parece súper importante. Me parece que es muy interesante que le demos nuestro punto de vista a la música. Y, además, lo positivo de todo esto es que somos muchas y que venimos con propuestas muy diferentes. Todo eso contribuye a que el panorama musical sea más rico y que tenga muchas más variantes y que todas aprendamos y bebamos de todas. Es muy guay.

En el tema de Mentiras escuchamos eso de ‘Ana Mena desde Málaga’. Siempre reivindicando tus orígenes.

Yo creo que nadie se ha enterado que soy de Málaga, jajajaja. Me mola cuando hago un concierto por mi tierra y la gente lo canta y lo grita. Es como algo muy, muy guay, como el eslogan. La primera vez fue en A un paso de la luna, si no recuerdo mal, y lo hicimos de una manera inconsciente y al final ahí se quedó.

De hecho, eres hija predilecta de Estepona, ¿qué te ha dado tu gente?

Todo, toda la energía, toda la confianza, todo el cariño. Siempre que voy lo noto muchísimo y ese día fue súper especial para mí. Recuerdo que fue como tres o cuatro días antes de que nos encerraran a todos en casa porque empezaba la pandemia, Imagínate. Fue un momento en el que ninguno de nosotros esperaba todo lo que iba a pasar después y ese día montamos una fiesta, hicimos una comida gigante con toda la gente de mi tierra, con mi familia y mis amigos. Es bonito que la gente de tu ciudad confíe en ti y te desee ese cariño.

¿Cómo es la relación con tus fans?

Yo creo que muy directa y muy bonita, yo creo que muy directa y muy bonita. Lo noto sobre todo en Twitter. Yo soy muy de tuitear muchas veces cosas que ni siquiera tienen que ser de promo, porque al final me gusta mostrarme como soy y comento cosas con ellos. Me encanta contestar y me encanta leerles. Es muy guay que me digan qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que no, no sé, es como estar atenta a qué les ha parecido todo. Al final todo lo que hacemos nosotros desemboca en ellos y si no fuera por esa gente, yo no estaría haciendo lo que me gusta. Entonces yo les debo todo.

¿Dónde pones los límites para que la gente se acerque a ti?

Tampoco lo pienso demasiado. ¿Hasta dónde comparto, hasta dónde no? Um, como todas las redes sociales que tengo las llevo yo y nadie más tiene la contraseña y están en mi teléfono y yo soy la que sube, no sube, de repente me puedo pasar días que me apetece un montón estar presente y días que me tomo mi descanso de las redes sociales, que también es sano. Es verdad que yo soy muy protectora con mi vida privada, con mi familia. No me gusta nada la polémica, no me gusta nada el gosspip, no me gusta nada de eso. Me muestro natural dentro de que en esos temas quizás no suelo entrar porque no considero que vayan mucho conmigo.

Aparte de cantante eres actriz, supongo que eso te ha ayudado mucho en el tema videoclips.

Claro. Ayuda mucho a los videoclips, porque a mí el storytelling me encanta. Me encanta contar historias en los videoclips, me gusta muchísimo, ya tenga que ver con la canción o no. Mis videoclips favoritos de los que hemos hecho hasta ahora son el de Música ligera y Lentamente, precisamente porque creo que el ámbito interpretativo está muy presente en esos vídeos.

Hubo un tiempo en el que en nuestro país no se veía bien que una chica cantara, bailara, interpretara, ¿crees que se ha superado?

Qué contradictorio es eso, ¿verdad? Sí siento que está cambiando. Sí, siento que, sobre todo la gente joven tiene cada vez menos prejuicio y eso me parece super positivo. Tienen muy pocos prejuicios a la hora de juzgar a un artista, ya no solo porque haga muchas cosas o porque sepa hacer muchas cosas, sino porque, además, ya no etiquetamos tanto por género a los artistas. Ya es como que no nos sorprende que un artista un día haga pop y mañana quiera hacer un disco de flamenco o quiera hacer un tema más reguetón. Creo que eso está cambiando y era necesario.

¿Crees que está cambiando también la presión que tienen las chicas respecto a su imagen? ¿Tú la has sentido?

¿Presión como tal? No, porque a mí me gusta, me gusta mostrarme así, me gusta arreglarme. Entiendo que exista, pero yo no me siento presionada.

De hecho, ha habido una gran evolución de tu estilo, cada vez

Sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero ha sido una evolución personal. Es como cuando tú de mayor ves tus fotos con 14 años y dices ‘hostia, ¿dónde iba yo así?’. En mi caso ha sido una evolución personal, natural y orgánica, o así lo he sentido yo.

¿Crees que la sensualidad sigue siendo un punto importante en la carrera de una artista femenina?

Importante o no importante, no lo sé, la verdad. ¿Qué importancia tiene? A mí me gustar, me gusta. Me gusta representarlo.

En una carrera como la tuya, es muy importante la gente de la que te rodeas. ¿En qué momento dijiste ‘esta es la gente adecuada’?

Pues es algo que lleva tiempo. Tiempo en reunir a todo el equipo perfecto. A veces hay feeling, a veces no, a veces tenemos diferentes visiones y no pasa nada. Entonces se tarda tiempo. Pero yo tengo mucha suerte porque de verdad, a día de hoy, considero que todos los que están, están porque compartimos la misma manera de ver el proyecto y todos estamos remando hacia el mismo lugar. Y además es que hay una armonía de calidad humana, de un cariño de ya, no solo considerar que las personas hacen bien su trabajo y se las admira por ello, sino que considero que somos una familia de verdad y compartimos tanto momentos juntos que es muy necesario que esa armonía exista y existe.

Uno de los pilares de ese equipo es José Luis, tu manager, ¿cómo apareció?

José Luis está desde el principio, principio, principio y es de las personas que yo siempre he sabido que iban a estar desde el principio hasta el final. Sí, y María también. Lo conocí cuando tenía 17 años en un after party de unos premios en los que estaba nominada la serie Vive cantando en la que yo estaba. Yo no estaba nominada, ni tenía que ir, con que fueran los protagonistas bastaba, pero era tan impaciente por querer estar, por querer probar suerte, por querer conocer gente, por querer encontrar una oportunidad, que recuerdo que le hice a mi madre coger el coche, conducir desde Estepona hasta Madrid para llevarme a esos premios en los que, repito, no era necesaria mi asistencia.

¿Y allí conociste a José Luis?

La serie no ganó el premio. Recuerdo que fue una noche desastrosa. Además, nos quedábamos en la casa que habíamos estado alquilando un par de meses mientras rodaba la serie. La chica nos prestó la casa por una noche y a mi madre, además se le rompió el zapato. Todo muy desastroso. Dejamos el coche aparcado en el parking de Plaza España porque se celebraban los premios en uno de los teatros de Gran Vía. Y claro, ya hacía mucho frío, era invierno, además, y mi madre, con el zapato roto quería volver a casa, pero yo quería ir. No sé cómo la convencí y al final llegamos al sitio donde se celebraba esta fiesta y recuerdo que previamente yo había estado hablando con un productor sobre empezar a trabajar juntos, empezar a probar canciones y me lo encontré allí. Recuerdo que estaba en la barra pidiéndome unas. Él me presentó a Jose Luis. Me preguntó qué es lo que cantaba. ‘Yo canto todo’, le dije. Entonces él me miró, así como diciendo, ‘bueno, por probar, vamos a probar’. Me dio su teléfono, yo le di el mío y se iba a México un mes y me dijo ‘Cuando vuelva, te llamo’.

Y te llamó, ¿no?

Yo pensaba que no me iba a llamar. Y cuando volvió, me llamó, cumplió su palabra y desde aquel entonces. Recuerdo que al principio firmamos un contrato con un pequeño sello independiente que él tenía, por un single que era No soy como tú crees, era probar suerte. Si el single funcionaba firmábamos otro single y si no, pues sin ningún tipo de compromiso, cada uno había hecho todo lo que había podido y agradecidísima. Por aquel entonces también me surgen otras oportunidades de irme a Argentina a rodar una serie de televisión y finalmente decido quedarme con José Luis sin pensármelo dos veces. No esperaba acabar firmando con Sony. José Luis iba a ser de esas personas que confían y que han confiado siempre, que iban a estar hasta el final. Siempre me lo ha demostrado, es mi mano derecha y le quiero un montón.

Otro habitual es tu productor, Bruno Dubrok.

Bruno es un crack. Es como mi hermanito, le quiero muchísimo. Nos compenetramos super bien a la hora de hacer canciones porque él sabe lo que me gusta y yo sé lo que le gusta a él. Da gusto trabajar con él.

En Planeta Calleja te vimos con uno de tus bailarines que, por cierto, se emocionaba mucho.

Uno de mis bailarines que, además, es uno de mis mejores amigos, Jaime. No le he visto llorar en mi vida nunca, nunca, nunca, nunca. Y hemos vivido juntos porque mi primer año en Madrid me quedaba en su casa. Es un súper amigo mío y nunca lo he visto llorar. ¿Te lo puedes creer? Nunca lo he visto llorar hasta allí. Y oye, me sorprendí.

Tú eres más de controlar las emociones, ¿no?

Bueno, depende. Depende del momento porque también soy muy visceral.

Supongo que tu familia está viviendo feliz todo esto a tu lado, ¿no?

Están felices, emocionados. No paran de mandarme vídeos de mi perro todo el día, que eso es lo que más feliz me hace. Están contentos porque ellos saben lo que ha sido todo el proceso.

Para tu hermano, debe ser lo más tener una hermana mayor como tú.

A mi hermano es que le amo, creo que es la persona que más quiero en el mundo entero. Mi hermano tiene mucho talento, sobre todo talento escribiendo canciones. Me ha sorprendido un montón en estos últimos meses y creo que puede llegar a hacer cosas súper interesantes. Tiene una bachata que me encanta. No ha sacado esa bachata y no sé si en algún momento la sacará. Yo quiero que la grabe con Bruno y que la grabe bien, porque lo que estaba haciendo hasta ahora era un poco más casero en casa y tal. Siempre nos hemos llevado muy bien y me cuenta todo desde siempre. Es un chico muy prudente. No sé explicarlo. No le gusta llamar la atención. Es un chico muy, de verdad, muy, muy guay. A mí me cae genial. Si no fuera mi hermano me caería genial también.