Ana Mena logra el primer número 1 de superventas en álbumes de su carrera

Bellodrama ya es número 1 de ventas en España. El nuevo álbum de estudio de Ana Mena ha conseguido convertirse en el disco más vendido de nuestro país en los últimos 7 días. La malagueña consigue así el primer puesto en la lista de Promusicae por primera vez en su carrera.

Con su segundo álbum de estudio, la intérprete ha conseguido poner el listón muy alto. Index (2018) dejó a la solista a las puertas de las primeras posiciones pero su consolidación y éxito ha llegado en los últimos años de manos de esa faceta que combina la música bailable con la canción romántica italiana.

Ahora Bellodrama por fin ha logrado darle su primer número 1 de superventas en álbumes de toda su carrera musical. Sus seguidorxs han tenido que esperar 5 largos años para este nuevo proyecto musical que ha estado salpicado de canciones, colaboraciones y singles de éxito en los últimos tiempos.

"Este álbum nace de la dulzura del desamor. Cada cicatriz es una canción. Cada lágrima puede bailarse. XOXO, La Diva Doliente ❤️‍🩹💎 #Bellodrama ya disponible en pre-venta!" dijo en su lanzamiento. Apenas una semana después ha celebrado el buen recibimiento que su público le ha dado: "BELLODRAMA es N1 en ÁLBUMES 😭❤️ No tengo palabras para agradeceros esta noticia, no me lo puedo creer! Gracias a todas las personas que han puesto su granito de arena en este disco, estoy muy emocionada 🥹 Os amo".

Ahora solo queda celebrar por todo lo alto este número 1 y muy pronto disfrutar de todas sus nuevas canciones en vivo y en directo. Hay que recordar que la malagueña ya anunció el pasado 15 de febrero que su Bellodrama Tour ya tiene su primer concierto: el 9 de septiembre de 2023 en el Wizink Center de Madrid.

Se ha hecho esperar más de lo que nos hubiera gustado pero por fin Index ya tiene sucesor. Bellodrama vió la luz este pasado viernes 24 de marzo convirtiéndose en uno de los discos más esperados del panorama pop nacional. En los 5 años que han separado sus dos proyectos hemos vivido casi de todo y por ello para Ana Mena este ha sido su lanzamiento más especial.