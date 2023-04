Lewis Capaldi, “el bonus Jonas” de Jonas Brothers en su concierto de Nueva York

Lewis Capaldi se encuentra este mes de abril inmerso en la etapa de su gira mundial por Estados Unidos. Tras recuperarse de una bronquitis que le obligó a aplazar sus últimos shows en Europa —también en Madrid y Barcelona—, el escocés ha vuelto a los escenarios con ganas de sorprender a sus fans, y no sólo vocalmente.

Su pasado concierto en Nueva York contó con unos invitados de altura. Aprovechando los días de promoción de su disco The Album, los Jonas Brothers decidieron que sería una buena idea acercarse hasta el recinto Radio City Music Hall y ver si su amigo Lewis les dejaría interpretar un tema juntos.

"Nuestro amigo Lewis Capaldi actúa esta noche en Radio City Music Hall, así que nos vamos a acercar a ver si nos deja cantar una canción", relata Nick por las calles de la ciudad. "Creo que es una buena idea", destaca Kevin. "No creo que debamos ni pedirle premiso. Apareceremos y lo haremos", dice Joe.

Y dicho y hecho. El trío de hermanos se presentó en el backstage para disfrutar de su concierto y, en la recta final del espectáculo, se subió al escenario para intepretar Lovebug, para shock y emoción de los allí presentes. Las imágenes muestran cómo los fans se dejan la voz coreando la canción, así cómo se les saltan las lágrimas al presenciar un momento tan inolvidable.

"No me puedo creer que ahora sea un Jonas Brothers (the bonus bonus jonas)", señaló Lewis en sus redes sociales.

Y hace unos días, quien hacía una aparición estelar en uno de sus conciertos era Niall Horan. El irlandés, esta vez, no cantó ninguna canción junto a su buen amigo, sino que le saludó y se tomó una foto con la que fardar en su perfil de BeReal (porque no siempre te salta la notificación estando en un concierto ante decenas de miles de personas, aunque no sea el tuyo).

Lewis Capaldi, de estreno

Aparte de estar viajando de ciudad en ciudad durante la gira de presentación de Broken By Desire To Be Heavenly Sent, Lewis Capaldi también está de estreno, el de su documental How I'm Feeling Now en Netflix.

Dicho largometraje se estrenó el pasado 5 de abril en la plataforma y en Reino Unido ya se ha posicionado como el #1 entre los más vistos. La película hace un recorrido por los últimos cinco años del solista para mostrar su lado más íntimo y personal, sin dejar de lado el sentido de humor que le caracteriza.

Y tú, ¿lo has visto ya?