¿Qué mensaje llevaba Aitana en la camiseta de la presentación de Alpha house?

Durante la última semana se ha hablado mucho del nuevo look de Aitana durante el evento de presentación de Alpha House con el que dio el pistoletazo de salida a su nueva etapa musical. El estreno de su primer sencillo llegó junto a una renovada imagen y una faceta de dj que hasta ahora desconocíamos de la intérprete pero que ha sido muy bien recibida entre su fandom.

Y como decíamos, su look casi totalmente negro le aportó a la noche una formalidad y una etiqueta que también contrasta con la fuerza y la juventud que rezuman sus letras y su nueva apuesta sonora. Sin embargo, su elegante look con un vestido diseñado por Andre Adamo de la casa italiana del mismo nombre no fue la única pieza de moda que llamó la atención.

Porque durante otro de los momentos de la noche, Aitana estuvo también algo informal con una camiseta con mensaje que muchxs de sus seguidorxs han analizado hasta el más mínimo detalle. Y como ya os contamos hace unos días, unas prendas que estaban disponibles en una edición muy limitada

"Quiero un cambio. Quiero un nuevo comienzo. Luchar juntos sin luchar. Quiero que juntxs creemos el futuro. Quiero que nosotrxs decidamos nuestro destino. Queremos ser parte del cambio. Queremos hacer que cambie el paradigma juntos. Nadie puede parar nuestro movimiento. Nadie puede parar esta protesta. Porque esta protesta viene del amor. Esta protesta viene de nuestro disfrute. Esta protesta viene de nosotros. Somos la comunidad Alpha. Somos capaces de cualquier cosa. Somos lxs que crearán un nuevo comienzo y lucharán por un futuro mejor sin un solo rastro de violencia. La fuerza de nuestro colevtivo y la determinación nos conducirán al éxito. Somos la generación Alpha y estamxs preparadxs para hacernos cargo y dar forma a nuestro destino. Levantémonos por nuestros derechos y cambiemos el paradigma juntos. Nadie puede pararnos porque nuestro movimieto se alimenta del amor y del disfrute. Continuemos protestando y demandando cambios. Sabiendo que tenemos el poder de crear un mundo mejor para nosotrxs mismxs y las futuras generaciones. Alpha House. 29.03.2023" se podía leer en ellas.

Una parte de la línea del merchandising oficial que ya está completamente agotada y de la que, por ahora, no conocemos si tendrá distintas versiones según los diferentes eventos de presentación que Aitana prometió realizar en diferentes partes del mundo como, por ejemplo, en su siguiente parada en México como ella misma desveló.

Son muchxs los que especulan con que las frases puedan incluso formar parte del proyecto musical que la solista catalana acaba de poner en marcha. ¿Hay pistas sobre su futura aventura musical? Sólo con el tiempo sabremos si el mensaje de Aitana es parte de su nuevo elepé o un nuevo concepto reivindicativo de una comunidad joven y musical cuya fuerza y poder conocemos en la figura de la propia intérprete.