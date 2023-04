Avance semanal de 'Pecado Original' en Antena 3: la pasión y el rencor se apoderan de la serie turca

Pecado Original vuelve una semana más a la parrilla vespertina de Antena 3. La serie turca solo ha descansado el Jueves y el Viernes Santo y este lunes de Pascua, festivo todavía en algunas de las comunidades autónomas de nuestro país, vuelve a la parrilla de Atresmedia para ofrecer nuevas e inquietantes tramas a los telespectadores que se sienten frente al televisor entre las 17:30 y las 19:00 horas.

Y es que, en esta serie turca considerada como un "clásico de culto" en su país que ha conquistado ya a más de 200 millones de espectadores en todo el planeta, todavía queda mucha tela por cortar. Pues más allá de las tramas principales, los personajes secundarios de Pecado Original, tienen mucho que decir... Pero ¿qué será lo siguiente?

Para conocer los hechos al completo habrá que esperar a que Antena 3 nos ofrezca los capítulos completos, tarde a tarde. Sin embargo, desde LOS40 os iremos ofreciendo, día a día, un pequeño adelanto de lo que está por llegar en la historia de las hermanas Yildiz y Zeynep. ¡Solo tenéis que actualizar esta página a diario para enteraros de todo!

Lo que pasará en Pecado Original el lunes 10 de abril

Avance semanal de 'Pecado Original'. / Antena 3.

La semana arranca emocionante en Pecado Original. En el capítulo del lunes 10 de abril se puede ver cómo Ender y Halit tienen una aventura de una noche... ¡Lo suyo es verdadera pasión!

Además, Zeynep le dice a Alihan que se arrepiente de haber estado con él, lo que resulta un verdadero mazazo para este. Alihan intenta besar a la hermana protagonista y, manteniéndose firme en su decisión, esta se aparta asegurando que haber estado con él ha sido un gran error.

Pero la cosa no acaba ahí. Para complicar todavía un poco más las cosas, Cem anuncia que él y Zeynep son novios y Zehra defiende que ha visto cómo Aliham y ella se besaban...

Por otro lado, Halit está cada vez más distnate de Yildiz y Zehra, que no cesa en sus intentos, convence a su padre de que Zeynep está jugando con Cerm y Aliham a la vez...

Otras series turcas en español

Si eres un verdadero amante de las series turcas debes saber que, además de los títulos que están en antena en este momento como Pecado Original y Hermanos, en España tenemos disponibles más de 60 series otomanas doblada o subtítuladas al español que se pueden ver tanto en los diferentes canales de televisión en abierto como en sus plataformas online e incluso en servicios de vídeo bajo demanda como Netflix y Amazon Prime Video.

En este momento hay disponibles series turcas de distintos estilos en Mitele, Mitele +, Divinity, Atres Player Premium, Netflix, Amazon Prime Video, Nova y en Antena 3. ¡Solo tienes que buscarlas y disfrutar de ellas tal y como, casi seguro, has hecho antes con Mujer, Mi Hija o Love is in the air!