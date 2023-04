Joaquín Cortés recibe el alta hospitalaria

Al fin llegan las buenas noticias sobre Joaquín Cortés. Después de haber pasado una semana ingresado en el hospital La Princesa de Madrid, donde llegó para ser atendido por su servicio de urgencias tras haber perdido el conocimiento mientras jugaba con sus hijos, el conocido bailaor ha conseguido recuperarse y abandonó el pasado lunes 10 de abril el centro con el alta hospitalaria bajo el brazo.

Cortés, de 54 años, fue diagnosticado a las pocas horas de ingresar en La Princesa con una neumonía grave y durante siete días ha estado siendo tratado hasta que finalmente ha conseguido reponerse. "Ha sido algo inesperado, algo surrealista, pensé que tenía gripe y casi me muero. Llegue a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre, me encontraba cansado", ha explicado el propio artista a la prensa que le esperaba a las puertas del hospital, tal y como ha recogido la agencia EFE.

El bailaor ha reconocido públicamente que se ha tratado de un ingreso "muy grave" pero, echando mano de su particular sentido del humor, Cortés ha querido recalcar el lado positivo. "No hay mal que por bien no venga, me han hecho una ITV entera y los médicos me han dicho que tengo una edad biológica de 20 años", ha bromeado para después asegurar que los profesionales de La Princesa le han asegurado que es un verdadero "portento físico".

A la espera de más resultados

Poniéndose un poco más serio, el coreógrafo ha explicado que, aunque tiene el alta hospitalaria, esta no es una alta médica definitiva. Durante las próximas semanas deberá seguir en tratamiento y los médicos seguirán su evolución de cerca mientras esperan los resultados definitivos de varias pruebas cardiológicas y neurológicas que le han realizado durante sus días en La Princesa.

Además, Cortés ha querido explicar a través de sus redes sociales que la neumonía que contrajo no ha llegado hasta él derivada de ningún virus, si no de una bacteria con la que los médicos están tratando de dar para encontrar la verdadera explicación que le llevó a sufrir un síncope.

"No puedo hacer el bestia, tengo que estar un par de semanas tranquilas para recuperar mis pulmones al 100%", ha afirmado a su salida del hospital para después recalcar que, para él, esto ha sido como volver a nacer. "Me lo tomo con sentido del humor, podría estar muerto", ha bromeado.

Agradecido con la sanidad pública

Antes de marcharse a casa en compañía de su pareja Mónica y su tío, el popular coreógrafo ha querido agradecer el papel vital que los profesionales de la sanidad pública juegan en nuestro país. "Tenemos una sanidad púbica maravillosa. Muchos países nos envidian", ha recalcado dejando claro su profundo agradecimiento con el equipo que le ha tratado desde que llegó al hospital madrileño el pasado 3 de abril.