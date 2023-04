El encuentro entre Keyla Suárez y Naomi Asensi en ‘La isla de las tentaciones’ nos ha dejado una favorita

La semana pasada, el programa de La isla de las tentaciones nos dejó con la llegada de Keyla a la hoguera de las chicas y llamando a aquello una “reunión de tarántulas”. Este lunes hemos podido ver ese intercambio de pareceres entre la soltera favorita de Adrián y su novia, Naomi.

“Yo también te quería decir algo y es que yo también me quiero quitar las gafas como tú porque de cerca, bien que no las necesitas, ¿eh? pajarita”, decía mientras hacía un gesto en referencia a las continuas sesiones de sexo que ha mantenido con Napoli.

“A ver, es que me está dando mucha risa la situación. Vas de verde palmera muy guapa”, le contestaba ella. Y Sandra Barneda quiso saber por qué la había llamado palmera: “A ver, es el mote que le puse el primer día porque se hace el pelo así, como si fuera una palmera, ahora lo lleva mejor peinado, pero el primer día se le salían por ahí los pelos y me hizo mucha gracia porque estaban todas las solteras ahí juntitas y ella estaba ahí apartada, con los pelos así, pues parecía una palmera, y encima va de verde”.

“De todas formas, en la presentación dijiste que todas eran su tipo menos yo y mira dónde estoy, mira dónde he llegado, creo que al final sí soy el tipo de tu novio”, le reprochaba Keyla.

“Lo retiro porque está claro que le gustan las palmeras machuchas como tú”, decía Naomi que aseguraba que Adrián no era el chico que él conoció, aunque seguía siendo el mismo infiel. Y reconocía que su misión había sido abrir la mente de su todavía novio.

Keyla le rebatía que había abierto su mente y le había causado una gran depresión. “Pues en la cama no os he visto con mucha depresión y recuerdo que el que me ha puesto los cuernos ha sido tu querido Adrián, que no sé si has visto este programa o estás viendo Sálvame Deluxe”, aseguraba Naomi que no dejaba de repetir lo falso que es Adrián e infiel que se enamoró de ella estando con otra y lo mismo ha sucedido ahora y lo mismo sucederá luego.

Antes de comenzar las tres preguntas, Keyla le aseguraba que ella y Adrián pasearían juntos a Stitch, algo que Naomi no terminaba de creer que hubiera dicho su novio ya que el perro es de ella. Un comentario que generaba reacciones en redes sociales igual que el hecho que dijera que ahora que no iba a estar con Adrián se iba a quedar sin trabajo. Recordemos que ella es camarera en uno de los locales del empresario.

Las tres preguntas

Llegaba el turno de las tres preguntas. "¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti en La isla de las tentaciones?", quería saber en primer lugar. "No, sería falsa si dijera que en 15 días nos hemos enamorado, pero creo que la conexión que hemos tenido, ninguno de los dos la habíamos sentido. No necesitamos correr ni hacer las cosas con prisa", respondía Keyla.

"¿Crees que puedes confiar en una persona que es infiel a todas sus parejas y que se enamora de otra estando supuestamente enamorado?", seguía preguntando Naomi. "Sí, yo lo que voy a valorar de Adrián es lo que ha empezado conmigo. Juzgaré lo que veo y lo que siento. No me voy a guiar de lo que tú me digas", aseguraba Keyla.

"¿Has visto a Adrián realmente dolido por todo lo que nos ha pasado aquí?", ha preguntado por último Naomi. "Sí, creo que el Adrián que he visto nos ha roto el corazón", contestaba por último.

La reacción de la audiencia

Tras el enfrentamiento, Keyla no ha hecho más que seguir bajando puntos ante la audiencia. Y Naomi, sigue siendo la preferida para que cuenten con ella para otro reality.

En el avance de la semana que viene hemos visto cómo la hoguera final de Naomi y Adrián es una auténtica montaña rusa de emociones que pasa de los gritos a los abrazos y lamentaciones.