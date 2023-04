Irene lleva la pulsera de Alejandro Pérez a su encuentro con Laura en ‘La isla de las tentaciones’ y reacciona

Este lunes hemos visto en las hogueras de La isla de las tentaciones los encuentros de las chicas con las solteras favoritas de sus chicos. Algunas llevaban un accesorio para su entrada triunfal. Laura, al esperar la llegada de Irene pensaba que podía traer la pulsera de Alejandro y no andaba mal encaminada.

“Laura, tranquila si no ganaste el certamen de belleza porque en el de falsa has quedado la primera. Enhorabuena por tu título de Miss infidelidad”, le decía la soltera nada más llegar. “Y tú qué coño sabes, ¿has visto algo?”, le preguntaba Laura completamente ofendida. “Eres super lista y sacas conclusiones de la nada, pues no me da la gana”, contestaba cuando Irene reconocía que no le había hecho falta ver ninguna imagen porque se lo han contado todo.

“Que yo sepa, un beso es infidelidad, básicamente”, le decía Irene. “Cuéntaselo a Keyla que parece que no se ha enterado”, metía baza Naomi. Una frase que ha hecho reir a muchos.

Irene le echaba en cara a Laura que hubiese contado una historia de Alejandro que no era y que se hubiera liado con otro tras contarle cosas que tenía que haber hablado con su chico.

“¿Mentirosa yo? El que está haciendo el puto papelón es él y creo que está quedando bastante retratado. Yo estoy siendo yo misma y si hago algo es porque lo siento”, se defendía Laura.

Irene sabía mantener las formas en todo momento y hablaba con calma, algo que ha gustado mucho a la audiencia. “Alejandro te ha respetado y no ha hablado una palabra mala de ti, y tú, en cambio, eres la única que ha criticado, te has metido con su familia, con su entorno. Has hecho cosas que no tenías que haber hecho”, le recriminaba.

“Pero, ¿tú qué coño has visto? Es que no tienes ni puta idea. A mí no vengas a dejarme mal porque no tienes ni puta idea”, se alteraba Laura. Irene le aseguraba que su problema era la falta de autoestima.

“Has perdido a un tío diez, a un tío que es super leal, que te ha respetado en todo momento y al que tú no has sabido darle su lugar para nada”, seguía diciendo la soltera. Y ahí le daba la razón Laura, “Alejandro es un tío leal, es un tío de puta madre y es un tío que me parece genial, pero que no es para mí y no es el momento de estar con él y no puedo estar con él ahora mismo”, le daba la razón.

Las tres preguntas

Llegó su momento de hacer sus tres preguntas. Así supo que Alejandro sigue enamorado de ella tras haber visto sus imágenes con Saúl, aunque está muy decepcionado. Confirmó que no se habían besado en la boca, “pero no por falta de ganas, sino porque es una persona que realmente te apreciaba y está realmente enamorado de ti”.

“Le estoy viendo la puta pulsera y ya se lo que va a pasar y no me apetece. Nos la pusimos cuando vinimos aquí y la íbamos a llevar hasta el final, en teoría. Es amarilla y es nuestro color”, se venía abajo Laura.

“Me agobia esta situación. Yo me siento mal por lo que he hecho, pero al final digo, ‘lo sentía’, mi corazón me decía que tenía que hacer eso, pero luego me siento mal porque yo a él lo quiero. ¿Qué hago, lo que dice mi corazón o lo que dice mi puta cabeza? ¿Alguien me puede explicar qué hago?”, se derrumbaba.

Luego lanzaba su tercera pregunta con la que Irene aseguraba que Alejandro se está dejando llevar sin hacer ningún papel, “está siendo como es y no está haciendo nada que no quiera hacer”.

El destino de la pulsera

Antes de irse, Irene le daba a Laura la pulsera de parte de Alejandro para que se la diera a Saúl y el amarillo le diera suerte. “Me cago en la maldita pulserita de los cojones, se va a tomar por culo a la hoguera”, decía mientras se quitaba la suya y lanzaba ambas a la hoguera.

“Sabes lo que pasa, que lo de Saúl y lo mío es de verdad y eso es lo que jode”, terminaba diciendo antes de irse Irene que se iba dando las buenas noches y manteniendo la educación que mostró durante todo el encuentro.

Sandra le informaba a Laura de que las pulseras no habían caído en la hoguera por si quería guardarlas para la hoguera final, pero no, Laura decía recogerlas y tirarlas al fuego.

Al final del programa veíamos el frío encuentro entre Laura y Alejandro, pero en el avance hemos visto que hay momentos de reproches, pero también de bajón al darse cuenta de lo que ha pasado. Solo nos queda conocer su decisión final, aunque es bastante previsible.