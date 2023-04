Naomi se enfada con Napoli tras su regreso de la hoguera en ‘La isla de las tentaciones’ y acaban como siempre

Napoli tuvo un fuerte enfrentamiento con Adrián en la hoguera de los solteros de La isla de las tentaciones a la que llegó con una pizza de pepperoni y ganas de provocar al novio de Naomi, la chica que ha caído en su tentación en Villa Paraíso. El caso es que Adrián le puso de vuelta y media y él desplegó su lado más canalla.

El mismo que empleó para luego contar lo que había sucedido cuando llegó de vuelta a su villa. Le explicó que su novio le había preguntado si seguía enamorada de él y que le había dicho que no. Y también que había dado la misma respuesta cuando le preguntó si Naomi le había echado de menos.

“Tío, ¿cómo eres tan mentiroso?”, reaccionó Naomi no muy contenta con esa respuesta. “No me creo que le estés echando de menos, has probado la pizza pepperoni italiana, así que, el viejo ese, no tiene sentido”, respondía él.

También le contó que había dicho que no cuando Adrián le preguntó si pensaba que tendría un futuro con ella fuera del programa, “pero fuera de aquí voy a seguir conociendo a Naomi porque los dos disfrutamos mucho”. Le contaba que había visto a Adrián muy nervioso.

Resolviendo diferencias

Parecía que la cosa no pintaba nada bien entre ellos, pero ya sabemos, a estas alturas, cómo resuelven estos dos sus diferencias. “No me voy a duchar contigo y no te acoples que no vas a dormir aquí. Hoy quiero dormir sola”, le decía una Naomi un tanto mosqueada.

“Tú no te puedes permitir estar triste en esta experiencia”, le decía ella cuando él se quejaba del poco caso que le hacía cuando estaba triste. Y finalmente ella cedió y acabaron juntos en la cama dando rienda suelta a su pasión una vez más.

“Yo como siempre, intento meter fuego entre nosotros porque hoy discutimos. O hacemos la paz o… Amor u odio. Esa es nuestra relación”, aseguraba Napoli ante las cámaras.

Y claro, la audiencia no ha podido evitar comentar este momento de reconciliación entre Napoli y Naomi. Está claro que si hay algo que define su relación es la pasión.

Después llegó la cita final y ahora nos queda ver la hoguera final, que, por lo que hemos visto en el avance, promete ser un tsunami de emociones entre Naomi y Adrián. Y eso nos deja en dudas sobre la decisión final que van a tomar.