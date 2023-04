Hilary Swank y Ana Rosa Quintana ya tienen algo en común: Ser madres de dos a los 48 años

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y parece que Hilary Swank está feliz con su debut en la maternidad a los 48 años, algo que tiene en común con Ana Rosa Quintana, no lo del debut, sino lo de haber sido madre de mellizos a esa edad.

Fue el pasado octubre cuando la actriz anunció que estaba embarazada en Good Morning America: “Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”. Desde ese momento pudimos seguir el avance de su gestación a través de redes sociales.

Ahora, ya ha publicado la primera foto de sus pequeños. “No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena. 👼🏼 👼🏼 ¡Felices Pascuas! 🐣🐣 Publicando desde el Cielo. 🙌🏽”, escribía junto a la imagen en la que podemos verla en albornoz, de espaldas, cogiendo en brazos a sus dos bebés.

No se han hecho esperar las felicitaciones de muchas de sus compañeras de trabajo.

Kate Hudson: 💫 Felices Pascuas Mama 💫

Lindsay Lohan: Felicitaciones!!!!!!!!! Dios os bendiga! 🙏❤️🎉

Helena Christensen: Todo el amor para ti y tu pequeña (gran) familia ❤️❤️❤️❤️

Natalia Verbeke: ❤️👏👏👏

Sharon Stone: Dios los bendiga, cariño. Este es el viaje más extraordinario de la historia. Muy feliz por todos vosotros

Feliz pareja

Cuando se supo que estaba esperando a su primer hijo, no tardaron en llegar las críticas por la edad en la que iba a ser madre. Al parecer no había encontrado el momento antes. Fue en 2018 cuando se casó con su segundo marido, el empresario Philip Schneider, tras dos años de relación, cuando parece que se dieron las circunstancias propicias.

Ahora ambos se enfrentan juntos a esta nueva etapa de sus vidas. No suelen ser muy dados a compartir detalles de su vida privada y, de momento, no se conoce el nombre de los pequeños.