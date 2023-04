¿Cuánto dinero se da en una boda 2023? La cifra perfecta para cumplir más allá del protocolo

Se acerca el buen tiempo y con ello la época de bodas, en la que seguramente estemos invitado a más de una. Y es que además del traje, los complementos y el posible desplazamiento hay que sumarle el regalo de boda a los novios, que siempre acaba regalándonos algún que otro quebradero de cabeza.

En España es tradición que cuando nos invitan a una boda regalemos a la pareja dinero, un gesto con el que se pretende contruir a cubrir los gastos de esta gran celebración. Pero ¿cuánto dinero se regala en una boda en España? Por lo general, existe una “ley no escrita” que indica que, como mínimo, se pague el convite, el cual puede variar en función de la comunidad, la finca o el espacio, el tipo de menú...¡Una decisión díficil!

Muchos piensan que dar 100 euros en una boda es más que suficiente y otros que es más bien poco. El debate está servido y todo esto nos lleva a repetirnos la misma pregunta: ¿cuánto dinero se debe dar en una boda realmente? Según un experto en organización de eventos en el sector nupcial Sergio García Mohedano hay que tener en cuenta numerosas variables como el municipio en el que va a tener lugar la celebración; el propio recinto, ya que los precios pueden variar significativamente; los platos principales del menú, la posibilidad de tener o no un catering, y la barra libre y su duración, entre otras.

El especialista también recomienda tener en cuenta principalmente las "posibilidades económicas" de cada uno, ya que no siempre podemos dar todo lo que querríamos. Otro punto que también nos invita a tener en cuenta Sergio García a la hora de dar dinero en una boda es el tipo de relación que nos une a la pareja, ya que esto a veces lleva implícito que la cantidad de dinero que vayamos a dar sea más elevada. Es otra de esas "leyes no escritas".

Varios billetes de 50 euros junto con las alianzas de boda. / Getty

La cantidad de dinero para regalar a los novios en las bodas

Bien es cierto que hay amigos que se acaban convirtiendo en nuestra propia familia y que, en un día como éste, escatimar en el regalo no es algo que sea debatible. Pero aun así y teniendo en cuenta todas las circunstancias anteriormente expuestas, se pueden fijar unos baremos generales que podrían ayudarnos a decidir cuánto dinero queremos regalar a los novios en su boda.

Teniendo en cuenta que no será lo mismo pagar el cubierto en Madrid que en Zaragoza, por ejemplo, y que todo el pack que cada uno contrate tendrá incluido determinados servicios (menú especial, catering...), el experto asegura que lo recomendable es que “se paguen 150 euros por persona”, que es el precio mínimo que podría costar el cubierto. Y de ahí, “para arriba” ya que normalmente los novios también costean otros servicios como la barra libre, los detalles de bodas para invitados...

Estas cifras aumentan si la relación con los novios es bastante estrecha, llegando a situarse en 250 euros por persona. En lo que respecta a ir a la boda con niños, ahí si bastaría con cubrir los 100 euros del cubierto, aunque “dependiendo de la comunidad éste precio podría ser incluso inferior” en palabras del organizador.

Con esta perspectiva también coincide la wedding planner de Bodas Colorín Eva Iglesias, que ha hablado en la revista Vogue sobre lo importante que es tener en cuenta los factores más allá del convite . La especialista asegura en esta cabecera que el protocolo varía “en cada comunidad autónoma” y que se debe tener en cuenta “el alquiler de espacios y fincas” así como el catering.

En esta misma línea, la directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo Marina Fernández también se ha manifestado en el diario ABC que el dinero que se regala a los novios en las bodas “no es una cuestión de protocolo” sino que más bien es una situación que viene “determinada por costumbres y tradiciones marcadas en la familia, así como en la localidad en la que se reside”.

Un sobre junto con el dinero y las alianzas de boda. / Getty

Cuánto dinero dar en una boda si no vas

A veces, los familiares directos o amigos muy cercanos no podemos acudir a la boda, pero eso no significa que no tengamos que tener un detalle con ellos, ya que siempre hace ilusión. De hecho, si la relación con los novios es muy estrecha, tendríamos que abonar una cantidad de dinero que cubra el cubierto como mínimo o hacer un regalo material. En este caso, es importante ser original y pensar en algo que verdaderamente les entusiasme.

Las bodas siempre suponen un desembolso económico considerable lo mires por donde lo mires, y a veces, vienen en un momento complicado para nuestro bolsillo. Cuando esto sucede, la mejor opción será siempre hablar con los novios y explicarles nuestra situación. Algo que seguro que entienden y en el que igualmente nos inviten a pasar el día con ellos porque lo que les importa verdaderamente es nuestra compañía. También podemos participar de otras formas, ayudando en algunas tareas en la boda o simplemente haciendo un regalo más adelante, cuando nuestra situación económica sea más favorable.