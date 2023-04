Se cumplen 4 años de los primeros conciertos de Aitana en solitario con Los40 Stage

No hay lugar a dudas de que en los últimos cinco años Aitana se ha ganado su puesto como uno de los nombres más importantes de la industria musical nacional. Nuestra princesa del pop particular no ha dejado de crecer con el paso del tiempo, demostrando ser toda una profesional y efectuando espectáculos a la altura de las grandes estrellas internacionales.

Hace menos de dos semanas, además, daba comienzo a su tercera era musical, Alpha, con el lanzamiento de Los Ángeles, que esta mañana lograba debutar en el Top 200 Global de Spotify con más de un millón de reproducciones en todo el mundo, manteniéndose además en el top 3 a nivel nacional y rozando con las yemas de los dedos el segundo puesto, por detrás de BESO y TQG.

Todo ello en un día en el que se cumplen cuatro años del comienzo de sus primeros conciertos en solitario de la mano de Los40 Stage con actuaciones en las que, a lo largo de cuatro ciudades española, la cantante catalana presentaba en formato acústico las canciones que formaban parte de Tráiler, el primer EP que abriría el camino para la llegada de Spoiler, su primer disco.

Hace 4 años Aitana daba su primer concierto en Madrid en solitario en un Los40 Stage para presentar Tráiler y ahora hace 1M de streams diarios con una canción. Impresionante @Aitanax pic.twitter.com/9sGnjcuZcX — Delα (@diegodelacrux) April 11, 2023

Poco queda ya de aquella artista que visitaba Sevilla, Barcelona, Madrid y Bilbao entre los días 9 y 12 de abril: dos discos, decenas de singles, y varias giras por España llenando el Palau Sant Jordi y el Wizink Center, además de su paso por Latinoamérica con el 11 Razones Más Tour, la convierten en la voz de toda una generación de jóvenes y no tan jóvenes que la descubrieron en Operación Triunfo 2017 y que desde entonces no han dejado de acompañarla.

Tony Aguilar, como no podía ser de otra manera, fue el maestro de ceremonias en un concierto más íntimo, donde los fans de la cantante pudieron disfrutar de la naturalidad y la cercanía que la artista no ha perdido en ningún momento. Mucho ha cambiado desde entonces pero la esencia de la artista se mantiene. Aitana ha evolucionado y ha madurado, explorando nuevos sonidos y buscando su propia voz con cada proyecto y tema que se le presenta, entregando siempre lo mejor de sí misma.

Y tú, ¿recuerdas esta actuación de Aitana en Los40 Stage? ¿Sigues acompañándola como nosotros en su camino?