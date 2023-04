Aitana y la sensualidad: la evolución del ángel que se comió la manzana para pecar

¿Cómo una chica como tú ha acabado en un club como este? Esta podría ser la premisa de la nueva era musical de Aitana. La estrella española ha abierto las puertas de Alpha: su esperadísimo tercer álbum de estudio inspirado en los sonidos dance de principios de los 2000s. Los Ángeles ha sido la carta de presentación de esta nueva etapa, siendo toda una declaración de intenciones. Y es que Aitana ha roto con su imagen de chica buena de raíz. ¡Y no podemos estar más dentro de esta decisión!

Alpha no solo viene con un cambio en el sonido, también en sus letras. Aitana explora su sensualidad a través de los versos y sus videoclips. Ya no hay tabúes ni rombos de por medio. ¡Bienvenidos y bienvenidas a la revolución sexual! Pero ¿cómo ha llegado hasta aquí? Pues, aunque muchos y muchas no se hayan dado cuenta, ha sido un camino progresivo que ha desembocado en Los Ángeles. Analizamos cómo ha evolucionado el amor en los discos de Aitana.

Spoiler: un amor Disney donde los besos no existen

En 2018, Aitana lanzó Spoiler. Automáticamente se convirtió en una de las grandes estrellas pop de nuestro país gracias a sus primeros singles: Teléfono y Vas a quedarte. La catalana apostó por un álbum lleno de versos románticos, donde hablaba sobre un amor puro. Desde Con la miel en los labios hasta Nade Sale Mal, pasando por Perdimos la razón: todas ellas hablan sobre un romance.

También encontramos desamor. Mejor que tú o Me quedó hablan sobre el empoderamiento tras una ruptura. Pero no hay mención al deseo físico en ninguna de las canciones. Tampoco hay palabrotas. Lo máximo que dice la cantante española es Stupid. Y lo hace en inglés.

Aitana - Vas A Quedarte

En los videoclips de aquella era tampoco vemos interacción con sus parejas ficticias. En Vas a quedarte el chico, intepretado por Àlex Maruny, es simplemente un espejismo con el que apenas interactua. Un recuerdo del pasado que se desvanece. No existe.

Por su parte, el videoclip de Nada sale mal podría formar parte del universo de una película de Disney Channel. Aitana protagoniza una comedia romántica donde se enamora de un chico en el ascensor. Pero, como en este tipo de película, no existe tensión sexual. Lo único a lo que aspiran los protagonistas es a un casi beso. Y decimos “casi” porque el espectador nunca llega a verlo.

Aitana - Con La Miel En Los Labios

Una decisión muy acertada para la cantante, quien acababa de salir de Operación Triunfo y arrastraba un fandom de preadolescentes a sus espaldas. Ella era el ejemplo a seguir, la artista que tu madre quiere que escuches y la imagen de la colonia que tu tía te va a regalar en Navidad. No hay polémica, no hay debate: Aitana era como una serie de los noventa, para todos los públicos.

11 Razones: a un paso de la revolución

Llegó 2020 y Aitana lanzó 11 Razones. Con 21 años, varias experiencias vividas a sus espaldas y un sonido pop rock, la cantante española (ya consolidada como uno de los rostros más conocidos de nuestro país) volvía con un álbum juvenil y fresco. Eso sí, una vez más era para toda la familia.

Aitana sigue hablando de amor y desamor en sus letras, pero sin hacer presencia a la necesidad física de ver a la persona que te gusta. Al igual que en Spoiler, tampoco encontramos ningún tipo de palabrota. Aitana sigue siendo la nuera perfecta: la spanish sweet heart. Ni si quiera su estilo de chica punk de los 2000s de 11 Razones nos consigue engañar. Aitana sigue siendo la chica buena de la industria musical. Y así lo desmuestra en sus letras.

Es en los videoclips donde vemos un ligero cambio. Empezando por Más, su colaboración con Cali y El Dandee, donde nos cuenta la historia de un amor adolescente. Ella hace de la chica buena que se enamora del chico malo (que fuma y al que le detiene la policía). Además, a diferencia de sus otros videoclips, interactúa con el chico. También vemos algo parecido en Corazón sin vida. Aunque Aitana y Yatra solo compartan un plano contra plano, los dos se mueven por la ciudad con el deseo de verse.

Aitana, Cali Y El Dandee - +

Aunque esta era sea una continuación de la anterior, ya no es tan inocente y cuenta historias donde ella se mueve por el deseo. Aunque todavía no había llegado la revolución.

Berlín: un antes y un después

Llegó 2021 y Aitana publicó el que iba a ser el primer single de su cuarto álbum de estudio: Berlín. El single, inspirado en las dudas que surgen cuando tienes una relación a distancia, es el primero donde la cantante habla sobre el deseo físico. "Yo solo quiero besarte, besarte y besarte”, dice la cantante. Además, en ese “No sé qué pasará en Berlín” hay cabida para todo tipo de dudas. Y es que ella misma dice que no es lo mismo darse besos por un iPhone. Tenemos que destacar que también es la primera vez que Aitana dice una palabrota en una canción: “Pero me jode más tener que esperarte”. La cantante deja claro que quiere tener también un público más adulto con esta letra.

Tampoco se queda atrás el videoclip, donde por primera vez la vemos besándose apasionadamente con el que hace de su pareja, el actor Julio Peña (A través de mi ventana). Ambos protagonizan varios besos de películas en la habitación. Además, la vemos también tumbada junto al chico en la cama: una imagen natural que hemos visto miles de veces y que atribuimos en las películas a que los protagonistas acaban de hacer el amor.

Berlín - Aitana

Alpha: la revolución sexual

Y llegó Formentera y Aitana ya habla directamente de las ganas que tiene de ver a su crush sin ropa. La cantante dedica una canción al deseo que se siente cuando ves a la persona que te gusta: a esa conexión que se siente y que solo puede acabar en la habitación.

También vemos este cambio visualmente en el videoclip de Alpha, donde el modelo que hace de crush de Aitana se quita la camiseta y entra a una habitación para tumbarse a su lado. La cantante nos quiere decir que hace cosas propias de su edad. Y es que, como muchas veinteañeras y veinteañeros, piensa de forma física.

Aitana - Los Ángeles (Video Oficial)

Esta revolución sexual llega desemboca finalmente en Los Ángeles. La cantante habla sin tapujos sobre besarse a escondidas con la persona que le gusta. También sobre las ganas que tiene de encontrarse físicamente con esa persona: “Cuanto más me comes más me gusta”. Pero es, sin duda, en el videoclip, donde vemos a la cantante disfrutando de su sensualidad. La artista aparece en una fiesta, al más puro estilo Euphoria, donde se besa con chicos y chicas. Una forma de desprenderse de las últimas ráfagas de inocencia que quedaban en su música.

¿Quién nos iba a decir que esta nueva Aitana de Alpha llegó a rechazar lanzar una colaboración con C. Tangana porque la letra era demasiado subida? "Mira, no es que no me haya gustado, pero es muy atrevida. La verdad es que es una canción muy ‘guay’, pero la letra era demasiado, y Antón (C. Tangana) lo sabe. Por eso decidimos no sacar algo así”, desveló en una entrevista para LOS40 en 2019. Pero, como todo el mundo, Aitana evolucionó hasta convertirse en la estrella que es hoy.

Una vez que se muerde la manzana, es complicado dar marcha atrás. Bienvenidos a Alpha.

