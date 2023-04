Celine Dion, Depeche Mode, Amy Winehouse, ‘Lo malo’… Así sonaba el Nº1 de LOS40 otros abriles

Te guste la música que te guste, seguro que esta semana La Máquina del Tiempo colma tus expectativas. Muy variada la selección de números uno históricos de la lista que vamos a recordar en la sección. Para empezar, la canción que lo fue hace justo un año, concretamente el 2 de abril de 2022: Enemy, de Imagine Dragons con J.I.D. El tema estaba incluido en la banda sonora de la serie de anime Arcane: League of Legends y formaba parte también de la reedición digital de Mercury – Act I, álbum del cuarteto de Las Vegas. Regresaría al primer puesto en mayo.

En abril de 2018, Aitana y Ana Guerra conseguían su primer número uno en LOS40 con Lo malo, que terminaría estando en lo más alto tres semanas no consecutivas. Solo cinco años han pasado desde entonces, y la catalana atesora ya 14 lideratos en nuestra lista. Otro dueto incendiario llegó a la cima del podium hace diez años, el 6 de abril de 2013: Pitbull y Christina Aguilera con Feel this moment.

Nadie logró desbancar de la primera posición a Amy Winehouse una semana como esta de 2008, hace quince años. Sin duda una artista a la que el calificativo de “irrepetible”, a veces tan manido, encaja a la perfección. En las antípodas musicales se sitúa Sergio Dalma, quien llegó al número uno el 5 de abril de 2003 con Déjame olvidarte. Era la canción que abría su álbum De otro color (sí, ese en cuya portada aparecía con las manos cubiertas de pintura).

En abril de 1998 había una canción que sonaba en todas partes: el baladón My heart will go on, de Celine Dion para la banda sonora de Titanic. Se dice que fue número uno de ventas en veinticinco países (con 18 millones de copias despachadas, es el segundo sencillo de una mujer más vendido de todos los tiempos, por detrás de otro clásico del “musicine”: I will always love you, de Whitney Houston, del que se han vendido 20 millones). Como es lógico, llegó también al número uno de LOS40. Y, para terminar, el número uno de hace ahora treinta años (1993): I feel you, de Depeche Mode, pioneros del pop electrónico.