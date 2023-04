Duro enfrentamiento de Ginés y Asraf por Yaiza en ‘Supervivientes’: “Si no eres un hombre, ponte unas bragas’

Está claro que Yaiza Martín ha sido la última en incorporarse a Supervivientes 2023 como concursante, pero parece que ha cogido carrerilla y no está dispuesta a desaprovechar ni un minuto de gloria. Y la vimos protagonizar una gran bronca con Raquel Mosquera y ahora parece que empiezan los enfrentamientos con Asraf Beno.

El prometido de Isa Pantoja se ha referido a ella como la ‘amiga de Ginés’ y eso parece que no ha gustado mucho. “No se te ocurra más decir que es mi amiga, y no vayas más churreteando por ahí, que si mi mujer…”, se enfadaba el rey del bocadillo.

Asraf intentaba explicarle el sentido en el que había utilizado el calificativo de amiga, y su idea que tenía en la cabeza de que su mujer era la otra, pero Ginés no le dejaba hablar: “Sé por dónde vas, que eres un falso. Tú sabes que estoy separado de mi mujer desde que entré”.

“No lo sé porque dices todo el rato ‘mi mujer’”, aseguraba Asraf. “Tú eres un mierda. Yo estoy separado desde que vine al programa, te lo he contado un millón de veces. Yo te dije un día que eras un payaso, payaso, que eres un payaso. Yo me visto por los pies, si tú no eres un hombre, pues ponte unas bragas, que los hombres se visten por los pies”, saltaba Ginés cada vez más enfadado.

Asraf le pedía que no le hablase de esa manera y acababa marchándose solo, no sin antes disculparse con Yaiza: “Lo siento Yaiza, no iba por ahí”.

Segundo round

“Sabe perfectamente dónde atacar porque si salto, de aquí nos vamos él y yo”, decía Yaiza. Palabras que hacían volver a Asraf: “La que ha dicho, vete a comer besos y abrazos ha sido ella, así que, ahora, que no se victimice nadie”.

“Muchas cosas he escuchado de ti y estoy callado. Muchas cosas he escuchado de ti, cállate. Cállate. Cállate que te va a beneficiar. Cremallera”, le aconsejaba Ginés.

“Te has ganado tú el desplazamiento de todos, en una isla y en otra. Y sigues nominado tú todas las putas semanas y por algo será. Piensa lo que estás haciendo mal tú, no lo que está haciendo mal el equipo. Que vino a verte tu amiga, disfruta de lo que vino a verte tu amiga, que fue la que vino a verte, tu amiga”, le gritaba Yaiza, “porque tú tampoco estás casado.

“Sois unos peliculeros que te cagas. Ahora sí que hay mal rollo”, les decía Asraf. Ginés se ponía a cantar y Arelys intentaba mediar: “No os paséis, seamos educados”. Y una vez más, Asraf se iba y apartaba del grupo.

Reacción de la audiencia

Una discusión sobre la que la audiencia ha comentado desacreditando a Ginés que poco a poco va perdiendo apoyos. Hay muchos que están deseando que salga nominado para poder expulsarle.

Veremos cómo evoluciona este grupo que se une contra uno de ellos.